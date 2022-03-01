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Религия
https://ria.ru/20220301/vandalizm-1775708411.html
В Канаде вандалы облили краской двери русской православной церкви
В Канаде вандалы облили краской двери русской православной церкви - РИА Новости, 01.03.2022
В Канаде вандалы облили краской двери русской православной церкви
Русская православная церковь в канадском городе Калгари подверглась нападению вандалов, которые испачкали краской ее двери, рассказал РИА Новости архиепископ... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T01:36
2022-03-01T01:36
религия
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
канада
калгари
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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Русская православная церковь в канадском городе Калгари подверглась нападению вандалов, которые испачкали краской ее двери, рассказал РИА Новости архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил.Он предположил связь инцидента с протестами против специальной операции России на Украине, выходцев из которой много в Канаде.В Канаде, по его словам, живет большая украинская община, имеется влиятельное лобби в парламенте."Очевидно, мы должны быть очень чувствительны к тому, что происходит сейчас на Украине", — сказал архиепископ, добавив, что среди прихожан есть русские, украинцы, белорусы и представители других народов.По его словам, церковь должна больше заботиться о духовном, а не о политических аспектах жизни.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220228/napadki-1775692602.html
https://ria.ru/20220228/islandiya-1775639813.html
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луганская народная республика
россия
канада
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, канада, калгари
01:36 01.03.2022
 
В Канаде вандалы облили краской двери русской православной церкви

Архиепископ Гавриил: вандалы облили краской двери русской православной церкви в Калгари

CC BY 2.0 / Tony Hisgett / Полиция КанадыПолиция Канады. Архивное фото
Полиция Канады. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
CC BY 2.0 / Tony Hisgett / Полиция Канады
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Русская православная церковь в канадском городе Калгари подверглась нападению вандалов, которые испачкали краской ее двери, рассказал РИА Новости архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил.
Он предположил связь инцидента с протестами против специальной операции России на Украине, выходцев из которой много в Канаде.
"Вчера протестующие собрались у нашей церкви в Торонто. Наша церковь в Калгари подверглась нападению вандалов. Они испачкали красной краской ее двери. Такое тоже происходит, что неприемлемо", — сказал архиепископ.
В Канаде, по его словам, живет большая украинская община, имеется влиятельное лобби в парламенте.
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"Очевидно, мы должны быть очень чувствительны к тому, что происходит сейчас на Украине", — сказал архиепископ, добавив, что среди прихожан есть русские, украинцы, белорусы и представители других народов.
По его словам, церковь должна больше заботиться о духовном, а не о политических аспектах жизни.
"В наших проповедях и разговорах с людьми мы стараемся подчеркивать, что исторически - мы это все знаем и от этого факта никуда не деться — эти две нации — один народ. Исторически мы всегда были вместе", — сказал архиепископ.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Опубликовано: Н. Брыкин
 
РелигияВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФКанадаКалгари
 
 
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