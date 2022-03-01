https://ria.ru/20220301/vandalizm-1775708411.html

В Канаде вандалы облили краской двери русской православной церкви

В Канаде вандалы облили краской двери русской православной церкви - РИА Новости, 01.03.2022

В Канаде вандалы облили краской двери русской православной церкви

Русская православная церковь в канадском городе Калгари подверглась нападению вандалов, которые испачкали краской ее двери, рассказал РИА Новости архиепископ... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T01:36

2022-03-01T01:36

2022-03-01T01:36

религия

владимир путин

донецкая народная республика

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россия

вооруженные силы рф

канада

калгари

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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Русская православная церковь в канадском городе Калгари подверглась нападению вандалов, которые испачкали краской ее двери, рассказал РИА Новости архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил.Он предположил связь инцидента с протестами против специальной операции России на Украине, выходцев из которой много в Канаде.В Канаде, по его словам, живет большая украинская община, имеется влиятельное лобби в парламенте."Очевидно, мы должны быть очень чувствительны к тому, что происходит сейчас на Украине", — сказал архиепископ, добавив, что среди прихожан есть русские, украинцы, белорусы и представители других народов.По его словам, церковь должна больше заботиться о духовном, а не о политических аспектах жизни.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220228/napadki-1775692602.html

https://ria.ru/20220228/islandiya-1775639813.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

канада

калгари

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Никита Брыкин

Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, канада, калгари