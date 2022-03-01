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Сардинский город решил не лишать Усманова звания почетного гражданина
Сардинский город решил не лишать Усманова звания почетного гражданина - РИА Новости, 01.03.2022
Сардинский город решил не лишать Усманова звания почетного гражданина
Власти сардинского города Арцакена решили не лишать звания почетного гражданина российского предпринимателя Алишера Усманова, который попал в санкционные списки РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T22:08
2022-03-01T22:08
в мире
алишер усманов
сардиния
санкции в отношении россии
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РИМ, 1 мар – РИА Новости. Власти сардинского города Арцакена решили не лишать звания почетного гражданина российского предпринимателя Алишера Усманова, который попал в санкционные списки ЕС, заявил мэр города Роберто Раньедда."Мы решительно осуждаем войну и любые формы насилия как средство разрешения международных политических кризисов. Что касается включения в черный список ЕС многих российских олигархов, в том числе нашего почетного гражданина Алишера Усманова, мы надеемся, что эта мера послужит дальнейшим и непосредственным стимулом к ​​поиску диалога и мира", приводит его слова местное издание la Nuova Sardegna.Усманов получил почетное звание гражданина Арцакены в 2018 году. Тогда власти города сообщали, что бизнесмен с 1994 года проводил "продолжительное время летом и осенью с семьей и сотрудниками" на курортном побережье северо-востока Сардинии. Мэр Раньедда сообщал, что принадлежащая Усманову собственность позволила приезжать в Арцакену главам государств, меценатам и крупным фигурам мирового бизнеса и политики. Во время пандемии коронавируса Усманов пожертвовал региональным властям 500 тысяч евро на борьбу с COVID-19.
https://rsport.ria.ru/20220301/usmanov-1775862458.html
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в мире, алишер усманов, сардиния, санкции в отношении россии
22:08 01.03.2022
 
Сардинский город решил не лишать Усманова звания почетного гражданина

Сардинский город Арцакен решил не лишать бизнесмена Усманова звания почетного гражданина

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАлишер Усманов
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Алишер Усманов
Читать ria.ru в
РИМ, 1 мар – РИА Новости. Власти сардинского города Арцакена решили не лишать звания почетного гражданина российского предпринимателя Алишера Усманова, который попал в санкционные списки ЕС, заявил мэр города Роберто Раньедда.
"Мы решительно осуждаем войну и любые формы насилия как средство разрешения международных политических кризисов. Что касается включения в черный список ЕС многих российских олигархов, в том числе нашего почетного гражданина Алишера Усманова, мы надеемся, что эта мера послужит дальнейшим и непосредственным стимулом к ​​поиску диалога и мира", приводит его слова местное издание la Nuova Sardegna.
Усманов получил почетное звание гражданина Арцакены в 2018 году. Тогда власти города сообщали, что бизнесмен с 1994 года проводил "продолжительное время летом и осенью с семьей и сотрудниками" на курортном побережье северо-востока Сардинии. Мэр Раньедда сообщал, что принадлежащая Усманову собственность позволила приезжать в Арцакену главам государств, меценатам и крупным фигурам мирового бизнеса и политики. Во время пандемии коронавируса Усманов пожертвовал региональным властям 500 тысяч евро на борьбу с COVID-19.
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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В миреАлишер УсмановСардинияСанкции в отношении России
 
 
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