https://ria.ru/20220301/usmanov-1775938894.html

Сардинский город решил не лишать Усманова звания почетного гражданина

Сардинский город решил не лишать Усманова звания почетного гражданина - РИА Новости, 01.03.2022

Сардинский город решил не лишать Усманова звания почетного гражданина

Власти сардинского города Арцакена решили не лишать звания почетного гражданина российского предпринимателя Алишера Усманова, который попал в санкционные списки РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T22:08

2022-03-01T22:08

2022-03-01T22:08

в мире

алишер усманов

сардиния

санкции в отношении россии

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РИМ, 1 мар – РИА Новости. Власти сардинского города Арцакена решили не лишать звания почетного гражданина российского предпринимателя Алишера Усманова, который попал в санкционные списки ЕС, заявил мэр города Роберто Раньедда."Мы решительно осуждаем войну и любые формы насилия как средство разрешения международных политических кризисов. Что касается включения в черный список ЕС многих российских олигархов, в том числе нашего почетного гражданина Алишера Усманова, мы надеемся, что эта мера послужит дальнейшим и непосредственным стимулом к ​​поиску диалога и мира", приводит его слова местное издание la Nuova Sardegna.Усманов получил почетное звание гражданина Арцакены в 2018 году. Тогда власти города сообщали, что бизнесмен с 1994 года проводил "продолжительное время летом и осенью с семьей и сотрудниками" на курортном побережье северо-востока Сардинии. Мэр Раньедда сообщал, что принадлежащая Усманову собственность позволила приезжать в Арцакену главам государств, меценатам и крупным фигурам мирового бизнеса и политики. Во время пандемии коронавируса Усманов пожертвовал региональным властям 500 тысяч евро на борьбу с COVID-19.

https://rsport.ria.ru/20220301/usmanov-1775862458.html

сардиния

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, алишер усманов, сардиния, санкции в отношении россии