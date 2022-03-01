Уроки о военных действиях на Украине проходят в школах Ростовской области
В школах Ростовской области проходят уроки о военных действиях на Украине
Ученик во время урока
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар - РИА Новости. Уроки о военных действиях на Украине проходят во всех школах Ростовской области, сообщил журналистам представитель правительства региона.
"Подобные уроки проходят во всех донских школах", - сказал он, отвечая на вопрос о проведении в регионе уроков, на которых предлагается рассказать про военные действия на Украине.
28 февраля, 12:37В подмосковные школы пошли около 400 детей из Донбасса
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.