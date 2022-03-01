Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220301/uroki-1775852805.html
Уроки о военных действиях на Украине проходят в школах Ростовской области
Уроки о военных действиях на Украине проходят в школах Ростовской области - РИА Новости, 01.03.2022
Уроки о военных действиях на Украине проходят в школах Ростовской области
Уроки о военных действиях на Украине проходят во всех школах Ростовской области, сообщил журналистам представитель правительства региона. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:36
2022-03-01T15:36
ростовская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
владимир путин
в мире
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579708724_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_eb0caf5173969a8a46ba20dbfb84503f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар - РИА Новости. Уроки о военных действиях на Украине проходят во всех школах Ростовской области, сообщил журналистам представитель правительства региона."Подобные уроки проходят во всех донских школах", - сказал он, отвечая на вопрос о проведении в регионе уроков, на которых предлагается рассказать про военные действия на Украине.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
https://ria.ru/20220228/bezhentsy-1775535991.html
ростовская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579708724_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_7cd8e8642729cd8b233f1db66636c72f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин, в мире, ситуация в днр и лнр
15:36 01.03.2022
 
Уроки о военных действиях на Украине проходят в школах Ростовской области

В школах Ростовской области проходят уроки о военных действиях на Украине

© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкУченик во время урока
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
Перейти в фотобанк
Ученик во время урока
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар - РИА Новости. Уроки о военных действиях на Украине проходят во всех школах Ростовской области, сообщил журналистам представитель правительства региона.
"Подобные уроки проходят во всех донских школах", - сказал он, отвечая на вопрос о проведении в регионе уроков, на которых предлагается рассказать про военные действия на Украине.
Жители Донецкой народной республики в православном детском приюте Святой Параскевы в станице Маныческая Ростовской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 12:37
В подмосковные школы пошли около 400 детей из Донбасса
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
 
Ростовская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала