https://ria.ru/20220301/uroki-1775852805.html

Уроки о военных действиях на Украине проходят в школах Ростовской области

Уроки о военных действиях на Украине проходят в школах Ростовской области - РИА Новости, 01.03.2022

Уроки о военных действиях на Украине проходят в школах Ростовской области

Уроки о военных действиях на Украине проходят во всех школах Ростовской области, сообщил журналистам представитель правительства региона. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:36

2022-03-01T15:36

2022-03-01T15:36

ростовская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

владимир путин

в мире

ситуация в днр и лнр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар - РИА Новости. Уроки о военных действиях на Украине проходят во всех школах Ростовской области, сообщил журналистам представитель правительства региона."Подобные уроки проходят во всех донских школах", - сказал он, отвечая на вопрос о проведении в регионе уроков, на которых предлагается рассказать про военные действия на Украине.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.

https://ria.ru/20220228/bezhentsy-1775535991.html

ростовская область

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

ростовская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин, в мире, ситуация в днр и лнр