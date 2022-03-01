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Пентагон заявил, что создание бесполетной зоны над Украиной не обсуждается
Пентагон заявил, что создание бесполетной зоны над Украиной не обсуждается - РИА Новости, 01.03.2022
Пентагон заявил, что создание бесполетной зоны над Украиной не обсуждается
Пентагон исключил создание бесполетной зоны над Украиной и дал понять, что такая возможность даже не обсуждается. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:43
2022-03-01T19:43
в мире
сша
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
россия
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Пентагон исключил создание бесполетной зоны над Украиной и дал понять, что такая возможность даже не обсуждается."Президент Байден был избыточно ясен: американские войска не будут сражаться на Украине. И это относится к использованию бесполетной зоны", - сказал представитель американского военного ведомства на брифинге для журналистов."Нет никакой дискуссии на эту тему, никаких споров... Президент США верховный главнокомандующий сказал, что мы не будем сражаться на Украине, а если вы создаете бесполетную зону, это, разумеется, втягивает вас в бои. Этого просто не будет", - добавил он.
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в мире, сша, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, россия
19:43 01.03.2022
 
Пентагон заявил, что создание бесполетной зоны над Украиной не обсуждается

В Пентагоне заявили, что вопрос о создании бесполетной зоны над Украиной не обсуждается

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Пентагон исключил создание бесполетной зоны над Украиной и дал понять, что такая возможность даже не обсуждается.
"Президент Байден был избыточно ясен: американские войска не будут сражаться на Украине. И это относится к использованию бесполетной зоны", - сказал представитель американского военного ведомства на брифинге для журналистов.
"Нет никакой дискуссии на эту тему, никаких споров... Президент США верховный главнокомандующий сказал, что мы не будем сражаться на Украине, а если вы создаете бесполетную зону, это, разумеется, втягивает вас в бои. Этого просто не будет", - добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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