https://ria.ru/20220301/ukraina-1775918330.html

Пентагон заявил, что создание бесполетной зоны над Украиной не обсуждается

Пентагон заявил, что создание бесполетной зоны над Украиной не обсуждается - РИА Новости, 01.03.2022

Пентагон заявил, что создание бесполетной зоны над Украиной не обсуждается

Пентагон исключил создание бесполетной зоны над Украиной и дал понять, что такая возможность даже не обсуждается. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T19:43

2022-03-01T19:43

2022-03-01T19:43

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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Пентагон исключил создание бесполетной зоны над Украиной и дал понять, что такая возможность даже не обсуждается."Президент Байден был избыточно ясен: американские войска не будут сражаться на Украине. И это относится к использованию бесполетной зоны", - сказал представитель американского военного ведомства на брифинге для журналистов."Нет никакой дискуссии на эту тему, никаких споров... Президент США верховный главнокомандующий сказал, что мы не будем сражаться на Украине, а если вы создаете бесполетную зону, это, разумеется, втягивает вас в бои. Этого просто не будет", - добавил он.

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775912689.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, россия