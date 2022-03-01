https://ria.ru/20220301/ukraina-1775918330.html
Пентагон заявил, что создание бесполетной зоны над Украиной не обсуждается
Пентагон заявил, что создание бесполетной зоны над Украиной не обсуждается - РИА Новости, 01.03.2022
Пентагон заявил, что создание бесполетной зоны над Украиной не обсуждается
Пентагон исключил создание бесполетной зоны над Украиной и дал понять, что такая возможность даже не обсуждается. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:43
2022-03-01T19:43
2022-03-01T19:43
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Пентагон исключил создание бесполетной зоны над Украиной и дал понять, что такая возможность даже не обсуждается."Президент Байден был избыточно ясен: американские войска не будут сражаться на Украине. И это относится к использованию бесполетной зоны", - сказал представитель американского военного ведомства на брифинге для журналистов."Нет никакой дискуссии на эту тему, никаких споров... Президент США верховный главнокомандующий сказал, что мы не будем сражаться на Украине, а если вы создаете бесполетную зону, это, разумеется, втягивает вас в бои. Этого просто не будет", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, россия
Пентагон заявил, что создание бесполетной зоны над Украиной не обсуждается
В Пентагоне заявили, что вопрос о создании бесполетной зоны над Украиной не обсуждается