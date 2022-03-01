https://ria.ru/20220301/ukraina-1775904899.html

В Киеве вынесли подозрение членам российского Совета безопасности

В Киеве вынесли подозрение членам российского Совета безопасности - РИА Новости, 01.03.2022

В Киеве вынесли подозрение членам российского Совета безопасности

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что сообщено подозрение о посягательстве на территориальную целостность Украины министру обороны Сергею... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T18:42

2022-03-01T18:42

2022-03-01T18:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

совет безопасности рф

генеральная прокуратура украины

ирина венедиктова

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что сообщено подозрение о посягательстве на территориальную целостность Украины министру обороны Сергею Шойгу, зампредседателю Совета безопасности Дмитрию Медведеву, начальнику генштаба ВС РФ Валерию Герасимову."Офис генерального прокурора сообщил о подозрении о посягательстве на территориальную целостность Украины и ведение агрессивной войны министру обороны и начальнику генерального штаба РФ, главнокомандующему нацгвардии РФ, директору Службы внешней разведки РФ (Сергею Нарышкину), главе Совета Федерации РФ (Валентине Матвиенко), директору ФСБ РФ (Александру Бортникову), министру внутренних дел РФ (Владимиру Колокольцеву), заместителю главы совбеза РФ, председателю Госдумы (Вячеславу Володину), полномочному представителю президента РФ в Центральном федеральном округе (Игорю Щеголеву). Все они объявлены в розыск. В суд направляется ходатайство об их аресте", - сказала Венедиктова в заявлении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/mer-1775621129.html

https://ria.ru/20220301/belorussiya-1775877966.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, совет безопасности рф, генеральная прокуратура украины, ирина венедиктова, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, дмитрий медведев, валерий герасимов