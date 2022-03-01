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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775904899.html
В Киеве вынесли подозрение членам российского Совета безопасности
В Киеве вынесли подозрение членам российского Совета безопасности - РИА Новости, 01.03.2022
В Киеве вынесли подозрение членам российского Совета безопасности
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что сообщено подозрение о посягательстве на территориальную целостность Украины министру обороны Сергею... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T18:42
2022-03-01T18:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
совет безопасности рф
генеральная прокуратура украины
ирина венедиктова
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что сообщено подозрение о посягательстве на территориальную целостность Украины министру обороны Сергею Шойгу, зампредседателю Совета безопасности Дмитрию Медведеву, начальнику генштаба ВС РФ Валерию Герасимову."Офис генерального прокурора сообщил о подозрении о посягательстве на территориальную целостность Украины и ведение агрессивной войны министру обороны и начальнику генерального штаба РФ, главнокомандующему нацгвардии РФ, директору Службы внешней разведки РФ (Сергею Нарышкину), главе Совета Федерации РФ (Валентине Матвиенко), директору ФСБ РФ (Александру Бортникову), министру внутренних дел РФ (Владимиру Колокольцеву), заместителю главы совбеза РФ, председателю Госдумы (Вячеславу Володину), полномочному представителю президента РФ в Центральном федеральном округе (Игорю Щеголеву). Все они объявлены в розыск. В суд направляется ходатайство об их аресте", - сказала Венедиктова в заявлении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/mer-1775621129.html
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в мире, украина, совет безопасности рф, генеральная прокуратура украины, ирина венедиктова, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, дмитрий медведев, валерий герасимов
18:42 01.03.2022
 
В Киеве вынесли подозрение членам российского Совета безопасности

Генпрокуратура Украины вынесла подозрение Шойгу, Медведеву и Герасимову

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что сообщено подозрение о посягательстве на территориальную целостность Украины министру обороны Сергею Шойгу, зампредседателю Совета безопасности Дмитрию Медведеву, начальнику генштаба ВС РФ Валерию Герасимову.
"Офис генерального прокурора сообщил о подозрении о посягательстве на территориальную целостность Украины и ведение агрессивной войны министру обороны и начальнику генерального штаба РФ, главнокомандующему нацгвардии РФ, директору Службы внешней разведки РФ (Сергею Нарышкину), главе Совета Федерации РФ (Валентине Матвиенко), директору ФСБ РФ (Александру Бортникову), министру внутренних дел РФ (Владимиру Колокольцеву), заместителю главы совбеза РФ, председателю Госдумы (Вячеславу Володину), полномочному представителю президента РФ в Центральном федеральном округе (Игорю Щеголеву). Все они объявлены в розыск. В суд направляется ходатайство об их аресте", - сказала Венедиктова в заявлении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
Военнослужащие народной милиции ДНР и ВС РФ водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации села Николаевка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 17:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мэра Купянска на Украине подозревают в госизмене из-за поддержки сил России
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Ирина Венедиктова - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 17:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили об уголовном деле против "плацдарма и пособника" Белоруссии
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСовет Безопасности РФГенеральная прокуратура УкраиныИрина ВенедиктоваРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуДмитрий МедведевВалерий Герасимов
 
 
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