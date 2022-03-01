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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Глава Кубани выразил соболезнования близким погибшего на Украине земляка
Глава Кубани выразил соболезнования близким погибшего на Украине земляка - РИА Новости, 01.03.2022
Глава Кубани выразил соболезнования близким погибшего на Украине земляка
Глава Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования близким погибшего в ходе спецоперации на Украине земляка, командира разведроты Александра Лысенко. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:52
2022-03-01T17:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
краснодарский край
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
вениамин кондратьев
донбасс
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КРАСНОДАР, 1 мар – РИА Новости. Глава Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования близким погибшего в ходе спецоперации на Украине земляка, командира разведроты Александра Лысенко."Выражаю искренние соболезнования родным и близким капитана российской армии Александра Лысенко. Наш земляк участвовал в специальной операции на Украине. Командир разведроты погиб при исполнении воинского долга, защищая интересы нашей Родины. У него остались жена и двое детей. Прощание с Александром Лысенко пройдёт сегодня в Кавказском районе. Вечная ему память", - написал Кондратьев в своём Telegram."Близким Александра Лысенко и каждой проживающей на территории нашего края семье погибших военнослужащих - участников специальной операции на Украине выплатим материальную помощь в размере 2 млн рублей. Понимаю, боль утраты ничто не сможет утешить, но мы никого не оставим и будем всячески поддерживать", - добавил губернатор.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, краснодарский край, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вениамин кондратьев, донбасс
17:52 01.03.2022
 
Глава Кубани выразил соболезнования близким погибшего на Украине земляка

Глава Кубани Кондратьев сообщил о гибели на Украине командира разведроты Лысенко

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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КРАСНОДАР, 1 мар – РИА Новости. Глава Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования близким погибшего в ходе спецоперации на Украине земляка, командира разведроты Александра Лысенко.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким капитана российской армии Александра Лысенко. Наш земляк участвовал в специальной операции на Украине. Командир разведроты погиб при исполнении воинского долга, защищая интересы нашей Родины. У него остались жена и двое детей. Прощание с Александром Лысенко пройдёт сегодня в Кавказском районе. Вечная ему память", - написал Кондратьев в своём Telegram.
"Близким Александра Лысенко и каждой проживающей на территории нашего края семье погибших военнослужащих - участников специальной операции на Украине выплатим материальную помощь в размере 2 млн рублей. Понимаю, боль утраты ничто не сможет утешить, но мы никого не оставим и будем всячески поддерживать", - добавил губернатор.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаКраснодарский крайСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВениамин КондратьевДонбасс
 
 
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