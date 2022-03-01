https://ria.ru/20220301/ukraina-1775891377.html

Глава Кубани выразил соболезнования близким погибшего на Украине земляка

Глава Кубани выразил соболезнования близким погибшего на Украине земляка - РИА Новости, 01.03.2022

Глава Кубани выразил соболезнования близким погибшего на Украине земляка

Глава Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования близким погибшего в ходе спецоперации на Украине земляка, командира разведроты Александра Лысенко. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:52

2022-03-01T17:52

2022-03-01T17:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

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ситуация в днр и лнр

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донбасс

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КРАСНОДАР, 1 мар – РИА Новости. Глава Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования близким погибшего в ходе спецоперации на Украине земляка, командира разведроты Александра Лысенко."Выражаю искренние соболезнования родным и близким капитана российской армии Александра Лысенко. Наш земляк участвовал в специальной операции на Украине. Командир разведроты погиб при исполнении воинского долга, защищая интересы нашей Родины. У него остались жена и двое детей. Прощание с Александром Лысенко пройдёт сегодня в Кавказском районе. Вечная ему память", - написал Кондратьев в своём Telegram."Близким Александра Лысенко и каждой проживающей на территории нашего края семье погибших военнослужащих - участников специальной операции на Украине выплатим материальную помощь в размере 2 млн рублей. Понимаю, боль утраты ничто не сможет утешить, но мы никого не оставим и будем всячески поддерживать", - добавил губернатор.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, краснодарский край, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вениамин кондратьев, донбасс