https://ria.ru/20220301/ukraina-1775887661.html

Канцлер Австрии ответил на призыв Зеленского о вступлении Украины в ЕС

Канцлер Австрии ответил на призыв Зеленского о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 01.03.2022

Канцлер Австрии ответил на призыв Зеленского о вступлении Украины в ЕС

Вопрос возможного вступления Украины в ЕС сейчас не является подходящим средством для достижения поставленных целей, это бесконечно долгий и сложный процесс,... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:37

2022-03-01T17:37

2022-03-01T17:54

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ВЕНА, 1 мар - РИА Новости. Вопрос возможного вступления Украины в ЕС сейчас не является подходящим средством для достижения поставленных целей, это бесконечно долгий и сложный процесс, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.Владимир Зеленский уже подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз, сообщил Telegram-канал Верховной рады."Я могу понять эмоциональное желание и требование. Но вопрос вступления в ЕС - сейчас не подходящее средство для достижения того, что мы сейчас делаем, а именно максимально несложными и небюрократическими (путями добиться) солидарности и партнерства с Украиной. Переговоры о вступлении - бесконечно долгий и сложный процесс, много стран сейчас в них участвуют, например, Западные Балканы... Позиция Австрии такова: вопрос возможного вступления очень сложный, нас 27 стран-участниц, будут разные точки зрения", - заявил Нехаммер на пресс-конференции.

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775856423.html

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Севастиан Котов

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Севастиан Котов

в мире, австрия, киев, украина