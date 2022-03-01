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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775887661.html
Канцлер Австрии ответил на призыв Зеленского о вступлении Украины в ЕС
Канцлер Австрии ответил на призыв Зеленского о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 01.03.2022
Канцлер Австрии ответил на призыв Зеленского о вступлении Украины в ЕС
Вопрос возможного вступления Украины в ЕС сейчас не является подходящим средством для достижения поставленных целей, это бесконечно долгий и сложный процесс,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:37
2022-03-01T17:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
австрия
киев
украина
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ВЕНА, 1 мар - РИА Новости. Вопрос возможного вступления Украины в ЕС сейчас не является подходящим средством для достижения поставленных целей, это бесконечно долгий и сложный процесс, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.Владимир Зеленский уже подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз, сообщил Telegram-канал Верховной рады."Я могу понять эмоциональное желание и требование. Но вопрос вступления в ЕС - сейчас не подходящее средство для достижения того, что мы сейчас делаем, а именно максимально несложными и небюрократическими (путями добиться) солидарности и партнерства с Украиной. Переговоры о вступлении - бесконечно долгий и сложный процесс, много стран сейчас в них участвуют, например, Западные Балканы... Позиция Австрии такова: вопрос возможного вступления очень сложный, нас 27 стран-участниц, будут разные точки зрения", - заявил Нехаммер на пресс-конференции.
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в мире, австрия, киев, украина
17:37 01.03.2022 (обновлено: 17:54 01.03.2022)
 
Канцлер Австрии ответил на призыв Зеленского о вступлении Украины в ЕС

Канцлер Австрии Нехаммер о вступлении Украины в ЕС: это очень сложно

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер
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ВЕНА, 1 мар - РИА Новости. Вопрос возможного вступления Украины в ЕС сейчас не является подходящим средством для достижения поставленных целей, это бесконечно долгий и сложный процесс, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Владимир Зеленский уже подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз, сообщил Telegram-канал Верховной рады.
"Я могу понять эмоциональное желание и требование. Но вопрос вступления в ЕС - сейчас не подходящее средство для достижения того, что мы сейчас делаем, а именно максимально несложными и небюрократическими (путями добиться) солидарности и партнерства с Украиной. Переговоры о вступлении - бесконечно долгий и сложный процесс, много стран сейчас в них участвуют, например, Западные Балканы... Позиция Австрии такова: вопрос возможного вступления очень сложный, нас 27 стран-участниц, будут разные точки зрения", - заявил Нехаммер на пресс-конференции.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 15:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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