https://ria.ru/20220301/ukraina-1775887661.html
Канцлер Австрии ответил на призыв Зеленского о вступлении Украины в ЕС
Канцлер Австрии ответил на призыв Зеленского о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 01.03.2022
Канцлер Австрии ответил на призыв Зеленского о вступлении Украины в ЕС
Вопрос возможного вступления Украины в ЕС сейчас не является подходящим средством для достижения поставленных целей, это бесконечно долгий и сложный процесс,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:37
2022-03-01T17:37
2022-03-01T17:54
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ВЕНА, 1 мар - РИА Новости. Вопрос возможного вступления Украины в ЕС сейчас не является подходящим средством для достижения поставленных целей, это бесконечно долгий и сложный процесс, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.Владимир Зеленский уже подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз, сообщил Telegram-канал Верховной рады."Я могу понять эмоциональное желание и требование. Но вопрос вступления в ЕС - сейчас не подходящее средство для достижения того, что мы сейчас делаем, а именно максимально несложными и небюрократическими (путями добиться) солидарности и партнерства с Украиной. Переговоры о вступлении - бесконечно долгий и сложный процесс, много стран сейчас в них участвуют, например, Западные Балканы... Позиция Австрии такова: вопрос возможного вступления очень сложный, нас 27 стран-участниц, будут разные точки зрения", - заявил Нехаммер на пресс-конференции.
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775856423.html
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РИА Новости
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в мире, австрия, киев, украина
17:37 01.03.2022 (обновлено: 17:54 01.03.2022)
Канцлер Австрии ответил на призыв Зеленского о вступлении Украины в ЕС
Канцлер Австрии Нехаммер о вступлении Украины в ЕС: это очень сложно