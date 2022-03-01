Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775875552.html
Генпрокуратура Польши возбудила дело о "нападении" на Украину
Генпрокуратура Польши возбудила дело о "нападении" на Украину - РИА Новости, 01.03.2022
Генпрокуратура Польши возбудила дело о "нападении" на Украину
Генеральная прокуратура Польши возбудила уголовное дело о "нападении на Украину", заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T16:56
2022-03-01T17:18
польша
украина
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740472593_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ddf2d233041f683eb26c245bbbe6d2f8.jpg
ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура Польши возбудила уголовное дело о "нападении на Украину", заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам во вторник в Варшаве."Польская прокуратура начала следствие в связи с преступлением военного нападения, жертвой которой стало украинское государство и Украина", - сказал Зебро.По его словам, сначала следователи займутся документированием событий на Украине. "В рамках этого расследования мы будем процессуально документировать все происшествия, которые позже будут основанием для привлечения виновных в совершении этого преступления к международной ответственности, к уголовной ответственности", - сказал генпрокурор.Дело возбудили по статье 117 параграфа 1 Уголовного кодекса Польши по факту "начала военного нападения 24 февраля 2022 года властями России, направленного против суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и продолжение военного нападения вооруженными силами вместе и в согласии с властями Республики Беларусь, предоставившими территорию этой страны для совершения агрессивных действий против Украины".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/krym-1775870328.html
https://ria.ru/20220301/putin-1775859364.html
польша
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
донбасс
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740472593_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_51b0d3479b7971417b206f8e2b0460f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, украина, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, донбасс, белоруссия
16:56 01.03.2022 (обновлено: 17:18 01.03.2022)
 
Генпрокуратура Польши возбудила дело о "нападении" на Украину

Генеральная прокуратура Польши возбудила уголовное дело о "нападении" на Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Польши и Евросоюза в Варшаве
Флаги Польши и Евросоюза в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги Польши и Евросоюза в Варшаве
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура Польши возбудила уголовное дело о "нападении на Украину", заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам во вторник в Варшаве.
"Польская прокуратура начала следствие в связи с преступлением военного нападения, жертвой которой стало украинское государство и Украина", - сказал Зебро.
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 16:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Крыму потребуют от Украины выдать организаторов блокады полуострова
По его словам, сначала следователи займутся документированием событий на Украине. "В рамках этого расследования мы будем процессуально документировать все происшествия, которые позже будут основанием для привлечения виновных в совершении этого преступления к международной ответственности, к уголовной ответственности", - сказал генпрокурор.
Дело возбудили по статье 117 параграфа 1 Уголовного кодекса Польши по факту "начала военного нападения 24 февраля 2022 года властями России, направленного против суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и продолжение военного нападения вооруженными силами вместе и в согласии с властями Республики Беларусь, предоставившими территорию этой страны для совершения агрессивных действий против Украины".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Лондон - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 16:04
В Британии назвали Россию изгоем в международном сообществе
 
ПольшаУкраинаВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФДонбассБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала