https://ria.ru/20220301/ukraina-1775875552.html

Генпрокуратура Польши возбудила дело о "нападении" на Украину

Генпрокуратура Польши возбудила дело о "нападении" на Украину - РИА Новости, 01.03.2022

Генпрокуратура Польши возбудила дело о "нападении" на Украину

Генеральная прокуратура Польши возбудила уголовное дело о "нападении на Украину", заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:56

2022-03-01T16:56

2022-03-01T17:18

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ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура Польши возбудила уголовное дело о "нападении на Украину", заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам во вторник в Варшаве."Польская прокуратура начала следствие в связи с преступлением военного нападения, жертвой которой стало украинское государство и Украина", - сказал Зебро.По его словам, сначала следователи займутся документированием событий на Украине. "В рамках этого расследования мы будем процессуально документировать все происшествия, которые позже будут основанием для привлечения виновных в совершении этого преступления к международной ответственности, к уголовной ответственности", - сказал генпрокурор.Дело возбудили по статье 117 параграфа 1 Уголовного кодекса Польши по факту "начала военного нападения 24 февраля 2022 года властями России, направленного против суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и продолжение военного нападения вооруженными силами вместе и в согласии с властями Республики Беларусь, предоставившими территорию этой страны для совершения агрессивных действий против Украины".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/krym-1775870328.html

https://ria.ru/20220301/putin-1775859364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

польша, украина, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, донбасс, белоруссия