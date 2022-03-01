15:51 01.03.2022 (обновлено: 16:25 01.03.2022)
Российская армия уничтожила 1325 украинских военных объектов
Конашенков: российская армия с начала операции на Украине уничтожила 1325 военных объектов
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга . Архивное фото
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. ВС РФ с начала спецоперации по демилитаризции Украины уничтожили 1325 украинских военных объектов, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
На вечернем брифинге в понедельник в ведомстве сообщали о поражении 1146 военных объектов Украины. Таким образом, с ночи российские военные уничтожили еще почти 180 объектов.
"Всего (с начала операции – прим. ред.) Вооружёнными силами Российской Федерации поражены 1325 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них - 43 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил", - сказал Конашенков.
Генерал также сообщил, что "уничтожено 395 танков и других боевых бронированных машин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и минометов, 286 единиц специальной военной автомобильной техники".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
28 февраля, 08:00Геноцид, над которым смеется Европа
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
27 февраля, 08:00Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.