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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775856021.html
Российская армия уничтожила 1325 украинских военных объектов
Российская армия уничтожила 1325 украинских военных объектов - РИА Новости, 01.03.2022
Российская армия уничтожила 1325 украинских военных объектов
ВС РФ с начала спецоперации по демилитаризции Украины уничтожили 1325 украинских военных объектов, сообщил во вторник журналистам официальный представитель... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:51
2022-03-01T16:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
игорь конашенков
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. ВС РФ с начала спецоперации по демилитаризции Украины уничтожили 1325 украинских военных объектов, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.На вечернем брифинге в понедельник в ведомстве сообщали о поражении 1146 военных объектов Украины. Таким образом, с ночи российские военные уничтожили еще почти 180 объектов.Генерал также сообщил, что "уничтожено 395 танков и других боевых бронированных машин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и минометов, 286 единиц специальной военной автомобильной техники".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, игорь конашенков
15:51 01.03.2022 (обновлено: 16:25 01.03.2022)
 
Российская армия уничтожила 1325 украинских военных объектов

Конашенков: российская армия с начала операции на Украине уничтожила 1325 военных объектов

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. ВС РФ с начала спецоперации по демилитаризции Украины уничтожили 1325 украинских военных объектов, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
На вечернем брифинге в понедельник в ведомстве сообщали о поражении 1146 военных объектов Украины. Таким образом, с ночи российские военные уничтожили еще почти 180 объектов.

"Всего (с начала операции – прим. ред.) Вооружёнными силами Российской Федерации поражены 1325 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них - 43 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил", - сказал Конашенков.

Генерал также сообщил, что "уничтожено 395 танков и других боевых бронированных машин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и минометов, 286 единиц специальной военной автомобильной техники".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
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Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФИгорь Конашенков
 
 
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