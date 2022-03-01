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Запад продолжает подстрекать Украину к войне, заявили в МИД

Запад продолжает подстрекать Украину к войне, заявили в МИД - РИА Новости, 01.03.2022

Запад продолжает подстрекать Украину к войне, заявили в МИД

Запад продолжает подстрекать Украину к войне, накачивая страну оружием, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:20

2022-03-01T15:20

2022-03-01T15:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

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совет федерации рф

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Запад продолжает подстрекать Украину к войне, накачивая страну оружием, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов."Массированное и беззастенчивое подстрекательство чужими руками со стороны США, Канады и их европейских партнеров во всю продолжается и сейчас", - сказал в Совете Федерации.По его словам, сразу несколько стран Запада анонсировали поставки летальных вооружений на Украину "тем, кто осуществляет его бесконтрольную раздачу гражданскому населению и рекрутированным уголовникам".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, канада, совет федерации рф