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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775848383.html
Запад продолжает подстрекать Украину к войне, заявили в МИД
Запад продолжает подстрекать Украину к войне, заявили в МИД - РИА Новости, 01.03.2022
Запад продолжает подстрекать Украину к войне, заявили в МИД
Запад продолжает подстрекать Украину к войне, накачивая страну оружием, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:20
2022-03-01T15:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Запад продолжает подстрекать Украину к войне, накачивая страну оружием, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов."Массированное и беззастенчивое подстрекательство чужими руками со стороны США, Канады и их европейских партнеров во всю продолжается и сейчас", - сказал в Совете Федерации.По его словам, сразу несколько стран Запада анонсировали поставки летальных вооружений на Украину "тем, кто осуществляет его бесконтрольную раздачу гражданскому населению и рекрутированным уголовникам".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, канада, совет федерации рф
15:20 01.03.2022 (обновлено: 15:30 01.03.2022)
 
Запад продолжает подстрекать Украину к войне, заявили в МИД

Замглавы департамента МИД Гаврилов: Запад продолжает подстрекать Украину к войне

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Запад продолжает подстрекать Украину к войне, накачивая страну оружием, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов.
"Массированное и беззастенчивое подстрекательство чужими руками со стороны США, Канады и их европейских партнеров во всю продолжается и сейчас", - сказал в Совете Федерации.
По его словам, сразу несколько стран Запада анонсировали поставки летальных вооружений на Украину "тем, кто осуществляет его бесконтрольную раздачу гражданскому населению и рекрутированным уголовникам".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАКанадаСовет Федерации РФ
 
 
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