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Запад продолжает подстрекать Украину к войне, заявили в МИД
Запад продолжает подстрекать Украину к войне, заявили в МИД - РИА Новости, 01.03.2022
Запад продолжает подстрекать Украину к войне, заявили в МИД
Запад продолжает подстрекать Украину к войне, накачивая страну оружием, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:20
2022-03-01T15:20
2022-03-01T15:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
канада
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Запад продолжает подстрекать Украину к войне, накачивая страну оружием, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов."Массированное и беззастенчивое подстрекательство чужими руками со стороны США, Канады и их европейских партнеров во всю продолжается и сейчас", - сказал в Совете Федерации.По его словам, сразу несколько стран Запада анонсировали поставки летальных вооружений на Украину "тем, кто осуществляет его бесконтрольную раздачу гражданскому населению и рекрутированным уголовникам".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, канада, совет федерации рф
15:20 01.03.2022 (обновлено: 15:30 01.03.2022)
Запад продолжает подстрекать Украину к войне, заявили в МИД
Замглавы департамента МИД Гаврилов: Запад продолжает подстрекать Украину к войне