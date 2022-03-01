https://ria.ru/20220301/ukraina-1775847634.html

В Крыму назвали Украину предлогом для Запада выплеснуть ненависть к России

В Крыму назвали Украину предлогом для Запада выплеснуть ненависть к России - РИА Новости, 01.03.2022

В Крыму назвали Украину предлогом для Запада выплеснуть ненависть к России

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек считает, что западные страны стремятся выдавить Россию из мировой экономики из-за "генетической ненависти", а... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:18

2022-03-01T15:18

2022-03-01T15:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

брюно ле мэр

украина

минфин франции

евросоюз

россия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек считает, что западные страны стремятся выдавить Россию из мировой экономики из-за "генетической ненависти", а ситуация вокруг Украины - лишь очередной предлог.Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил во вторник, что Евросоюз собирается вести глобальную экономическую и финансовую войну против России."За исключением нескольких нейтральных международных агентств, СМИ Евросоюза постоянно пишут о нашей стране только негатив. Позитивные события для них не представляют интерес, а вот скандалы или происшествия они прямо смакуют, как будто у них подобного не бывает. Вот эта информационная истерия не вчера произошла, она длится ещё со времен Наполеона: то затихает, то обостряется", - сказал РИА Новости Бальбек.По его мнению, страны Запада "пытаются нас выжать из мировой экономики не ради Украины, а из-за генетической ненависти к России как таковой"."И вот в этом кроется весь смысл наших конфликтных отношений с ЕС. С нами никто по правилам не играет, они пускают в ход любые подлости и вранье, если считают нужным. Сегодня мы наблюдаем не разлад, а битву цивилизаций западного мира и русского, а Украина - это лишь предлог, чтобы разорвать с нами отношения", - добавил эксперт.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

https://ria.ru/20220301/peregovory-1775839746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, брюно ле мэр, украина, минфин франции, евросоюз, россия