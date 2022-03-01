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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775847634.html
В Крыму назвали Украину предлогом для Запада выплеснуть ненависть к России
В Крыму назвали Украину предлогом для Запада выплеснуть ненависть к России - РИА Новости, 01.03.2022
В Крыму назвали Украину предлогом для Запада выплеснуть ненависть к России
Крымский политический эксперт Руслан Бальбек считает, что западные страны стремятся выдавить Россию из мировой экономики из-за "генетической ненависти", а... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:18
2022-03-01T15:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
брюно ле мэр
украина
минфин франции
евросоюз
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек считает, что западные страны стремятся выдавить Россию из мировой экономики из-за "генетической ненависти", а ситуация вокруг Украины - лишь очередной предлог.Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил во вторник, что Евросоюз собирается вести глобальную экономическую и финансовую войну против России."За исключением нескольких нейтральных международных агентств, СМИ Евросоюза постоянно пишут о нашей стране только негатив. Позитивные события для них не представляют интерес, а вот скандалы или происшествия они прямо смакуют, как будто у них подобного не бывает. Вот эта информационная истерия не вчера произошла, она длится ещё со времен Наполеона: то затихает, то обостряется", - сказал РИА Новости Бальбек.По его мнению, страны Запада "пытаются нас выжать из мировой экономики не ради Украины, а из-за генетической ненависти к России как таковой"."И вот в этом кроется весь смысл наших конфликтных отношений с ЕС. С нами никто по правилам не играет, они пускают в ход любые подлости и вранье, если считают нужным. Сегодня мы наблюдаем не разлад, а битву цивилизаций западного мира и русского, а Украина - это лишь предлог, чтобы разорвать с нами отношения", - добавил эксперт.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html
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в мире, брюно ле мэр, украина, минфин франции, евросоюз, россия
15:18 01.03.2022
 
В Крыму назвали Украину предлогом для Запада выплеснуть ненависть к России

Эксперт Бальбек назвал Украину предлогом для Запада выплеснуть ненависть к России

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военные в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек считает, что западные страны стремятся выдавить Россию из мировой экономики из-за "генетической ненависти", а ситуация вокруг Украины - лишь очередной предлог.
Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил во вторник, что Евросоюз собирается вести глобальную экономическую и финансовую войну против России.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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"За исключением нескольких нейтральных международных агентств, СМИ Евросоюза постоянно пишут о нашей стране только негатив. Позитивные события для них не представляют интерес, а вот скандалы или происшествия они прямо смакуют, как будто у них подобного не бывает. Вот эта информационная истерия не вчера произошла, она длится ещё со времен Наполеона: то затихает, то обостряется", - сказал РИА Новости Бальбек.
По его мнению, страны Запада "пытаются нас выжать из мировой экономики не ради Украины, а из-за генетической ненависти к России как таковой".
"И вот в этом кроется весь смысл наших конфликтных отношений с ЕС. С нами никто по правилам не играет, они пускают в ход любые подлости и вранье, если считают нужным. Сегодня мы наблюдаем не разлад, а битву цивилизаций западного мира и русского, а Украина - это лишь предлог, чтобы разорвать с нами отношения", - добавил эксперт.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 14:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров надеется, что Украина проявит самостоятельность на переговорах
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБрюно Ле МэрУкраинаМинфин ФранцииЕвросоюзРоссия
 
 
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