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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775844051.html
Песков ответил на вопрос о потерях военных в спецоперации на Украине
Песков ответил на вопрос о потерях военных в спецоперации на Украине - РИА Новости, 01.03.2022
Песков ответил на вопрос о потерях военных в спецоперации на Украине
Президенту РФ Владимиру Путину докладывают полную информацию о том, как проходит операция на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:02
2022-03-01T15:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину докладывают полную информацию о том, как проходит операция на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что информации о потерях российских военных у него нет."Президенту РФ докладывают полную информацию о том, как проходит эта операция", - сказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос о количестве жертв, он уточнил, что не располагает такой информацией.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
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в мире, владимир путин, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, дмитрий песков, украина, вооруженные силы украины, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
15:02 01.03.2022
 
Песков ответил на вопрос о потерях военных в спецоперации на Украине

Песков о потерях военных на Украине: всю информацию о спецоперации докладывают Путину

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкВоенная техника ВС РФ
Военная техника ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Военная техника ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину докладывают полную информацию о том, как проходит операция на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что информации о потерях российских военных у него нет.
"Президенту РФ докладывают полную информацию о том, как проходит эта операция", - сказал Песков журналистам.
Отвечая на вопрос о количестве жертв, он уточнил, что не располагает такой информацией.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассДмитрий ПесковУкраинаВооруженные силы УкраиныПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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