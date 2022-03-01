https://ria.ru/20220301/ukraina-1775844051.html

Песков ответил на вопрос о потерях военных в спецоперации на Украине

Песков ответил на вопрос о потерях военных в спецоперации на Украине - РИА Новости, 01.03.2022

Песков ответил на вопрос о потерях военных в спецоперации на Украине

Президенту РФ Владимиру Путину докладывают полную информацию о том, как проходит операция на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:02

2022-03-01T15:02

2022-03-01T15:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

луганская народная республика

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дмитрий песков

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину докладывают полную информацию о том, как проходит операция на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что информации о потерях российских военных у него нет."Президенту РФ докладывают полную информацию о том, как проходит эта операция", - сказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос о количестве жертв, он уточнил, что не располагает такой информацией.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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