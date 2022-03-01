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На Украине гражданин Китая получил огнестрельное ранение
На Украине гражданин Китая получил огнестрельное ранение - РИА Новости, 01.03.2022
На Украине гражданин Китая получил огнестрельное ранение
Гражданин КНР пострадал от пуль на Украине, сообщает во вторник Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:51
2022-03-01T14:51
в мире
киев
львов
украина
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
луганская народная республика
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ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. Гражданин КНР пострадал от пуль на Украине, сообщает во вторник Центральное телевидение Китая.Уточняется, что гражданин направлялся из восточной части Украины во Львов. Он уже доставлен в больницу.Других подробностей не приводится.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
https://ria.ru/20220301/oruzhie-1775838380.html
киев
львов
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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в мире, киев, львов, украина, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, китай
14:51 01.03.2022
 
На Украине гражданин Китая получил огнестрельное ранение

На Украине гражданин Китая получил огнестрельное ранение по пути во Львов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. Гражданин КНР пострадал от пуль на Украине, сообщает во вторник Центральное телевидение Китая.
Уточняется, что гражданин направлялся из восточной части Украины во Львов. Он уже доставлен в больницу.
Других подробностей не приводится.
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition во время учений во Львовской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 14:42
Лавров назвал поставку оружия Украине русофобским угаром Евросоюза
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
 
В миреКиевЛьвовУкраинаРоссияВооруженные силы РФВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаКитай
 
 
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