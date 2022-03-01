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Песков прокомментировал заявку Украины на вступление в ЕС
Песков прокомментировал заявку Украины на вступление в ЕС - РИА Новости, 01.03.2022
Песков прокомментировал заявку Украины на вступление в ЕС
Евросоюз не является военно-политическим блоком, поэтому тема о заявке Киева на вступление в ЕС не лежит в русле вопросов стратегической безопасности, заявил... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:49
2022-03-01T14:49
украина
евросоюз
владимир зеленский
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Евросоюз не является военно-политическим блоком, поэтому тема о заявке Киева на вступление в ЕС не лежит в русле вопросов стратегической безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз."Евросоюз - это не военно-политический блок, то есть в этом плане, в плане вопросов стратегической безопасности, эта тема лежит в другой плоскости", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что в конституции Украины есть ориентированность на вступление в ЕС, это зафиксировано.
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украина, евросоюз, владимир зеленский, в мире, дмитрий песков
14:49 01.03.2022
 
Песков прокомментировал заявку Украины на вступление в ЕС

Песков: заявка Украины на вступление в ЕС не затрагивает тему стратегической безопасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Евросоюз не является военно-политическим блоком, поэтому тема о заявке Киева на вступление в ЕС не лежит в русле вопросов стратегической безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз.
"Евросоюз - это не военно-политический блок, то есть в этом плане, в плане вопросов стратегической безопасности, эта тема лежит в другой плоскости", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что в конституции Украины есть ориентированность на вступление в ЕС, это зафиксировано.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев превращается в Дубай
 
УкраинаЕвросоюзВладимир ЗеленскийВ миреДмитрий Песков
 
 
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