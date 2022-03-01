https://ria.ru/20220301/ukraina-1775839980.html

Песков прокомментировал заявку Украины на вступление в ЕС

Песков прокомментировал заявку Украины на вступление в ЕС - РИА Новости, 01.03.2022

Песков прокомментировал заявку Украины на вступление в ЕС

Евросоюз не является военно-политическим блоком, поэтому тема о заявке Киева на вступление в ЕС не лежит в русле вопросов стратегической безопасности, заявил... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:49

2022-03-01T14:49

2022-03-01T14:49

украина

евросоюз

владимир зеленский

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Евросоюз не является военно-политическим блоком, поэтому тема о заявке Киева на вступление в ЕС не лежит в русле вопросов стратегической безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз."Евросоюз - это не военно-политический блок, то есть в этом плане, в плане вопросов стратегической безопасности, эта тема лежит в другой плоскости", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что в конституции Украины есть ориентированность на вступление в ЕС, это зафиксировано.

https://ria.ru/20220301/kiev-1775708599.html

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, евросоюз, владимир зеленский, в мире, дмитрий песков