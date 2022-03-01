https://ria.ru/20220301/ukraina-1775839980.html
Песков прокомментировал заявку Украины на вступление в ЕС
Песков прокомментировал заявку Украины на вступление в ЕС - РИА Новости, 01.03.2022
Песков прокомментировал заявку Украины на вступление в ЕС
Евросоюз не является военно-политическим блоком, поэтому тема о заявке Киева на вступление в ЕС не лежит в русле вопросов стратегической безопасности, заявил... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:49
2022-03-01T14:49
2022-03-01T14:49
украина
евросоюз
владимир зеленский
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Евросоюз не является военно-политическим блоком, поэтому тема о заявке Киева на вступление в ЕС не лежит в русле вопросов стратегической безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз."Евросоюз - это не военно-политический блок, то есть в этом плане, в плане вопросов стратегической безопасности, эта тема лежит в другой плоскости", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что в конституции Украины есть ориентированность на вступление в ЕС, это зафиксировано.
https://ria.ru/20220301/kiev-1775708599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, евросоюз, владимир зеленский, в мире, дмитрий песков
Песков прокомментировал заявку Украины на вступление в ЕС
Песков: заявка Украины на вступление в ЕС не затрагивает тему стратегической безопасности