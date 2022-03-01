https://ria.ru/20220301/ukraina-1775836652.html

В офисе Зеленского рассказали о статусе заявки Украины в ЕС

В офисе Зеленского рассказали о статусе заявки Украины в ЕС - РИА Новости, 01.03.2022

В офисе Зеленского рассказали о статусе заявки Украины в ЕС

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что заявка Украины на членство в Евросоюзе была принята и зарегистрирована, ее рассматривают. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:38

2022-03-01T14:38

2022-03-01T14:49

украина

евросоюз

в мире

андрей ермак

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что заявка Украины на членство в Евросоюзе была принята и зарегистрирована, ее рассматривают.Ранее в понедельник Владимир Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять его страну в состав союза и подписал заявку на вступление Украины."Вчера Зеленский подписал заявку Украины о вступлении в ЕС по ускоренной процедуре. Заявка была принята и зарегистрирована. Ее рассматривают", - написал Ермак в Twitter. Ранее главы Болгарии, Чехии, Польши, Словакии, Словении и стран Прибалтики призвали ЕС принять меры, чтобы немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата и начать процесс переговоров об ее вступлении в союз.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775761147.html

https://ria.ru/20220228/razvedka-1775631961.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, евросоюз, в мире, андрей ермак, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр