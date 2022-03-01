https://ria.ru/20220301/ukraina-1775823333.html
В Кривом Роге украинские военные расстреляли азербайджанца, пишут СМИ
В Кривом Роге украинские военные расстреляли азербайджанца, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2022
В Кривом Роге украинские военные расстреляли азербайджанца, пишут СМИ
Украинские военные расстреляли 35-летнего гражданина Украины азербайджанского происхождения, когда он проходил на автомобиле пост на въезде в Кривой Рог,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:04
2022-03-01T14:04
2022-03-01T14:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
кривой рог
азербайджан
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БАКУ, 1 мар – РИА Новости. Украинские военные расстреляли 35-летнего гражданина Украины азербайджанского происхождения, когда он проходил на автомобиле пост на въезде в Кривой Рог, сообщают азербайджанские СМИ.Военные обстреляли его автомобиль, мужчина погиб. По данным издания, Махмудов был гражданином Украины."Застрелившие азербайджанца два украинских военных по санкции военной прокуратуры города были арестованы. Против них возбуждено уголовное дело", - сообщает азербайджанский сайт.Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил о расстрелах людей на улицах в Киеве со стороны территориальной обороны. По его словам, убиты десятки граждан.
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775742832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, кривой рог, азербайджан
В Кривом Роге украинские военные расстреляли азербайджанца, пишут СМИ
Report: азербайджанца, жившего на Украине, расстреляли военные на въезде в Кривой Рог