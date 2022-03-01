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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775823333.html
В Кривом Роге украинские военные расстреляли азербайджанца, пишут СМИ
В Кривом Роге украинские военные расстреляли азербайджанца, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2022
В Кривом Роге украинские военные расстреляли азербайджанца, пишут СМИ
Украинские военные расстреляли 35-летнего гражданина Украины азербайджанского происхождения, когда он проходил на автомобиле пост на въезде в Кривой Рог,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:04
2022-03-01T14:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
кривой рог
азербайджан
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БАКУ, 1 мар – РИА Новости. Украинские военные расстреляли 35-летнего гражданина Украины азербайджанского происхождения, когда он проходил на автомобиле пост на въезде в Кривой Рог, сообщают азербайджанские СМИ.Военные обстреляли его автомобиль, мужчина погиб. По данным издания, Махмудов был гражданином Украины."Застрелившие азербайджанца два украинских военных по санкции военной прокуратуры города были арестованы. Против них возбуждено уголовное дело", - сообщает азербайджанский сайт.Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил о расстрелах людей на улицах в Киеве со стороны территориальной обороны. По его словам, убиты десятки граждан.
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775742832.html
украина
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в мире, украина, кривой рог, азербайджан
14:04 01.03.2022
 
В Кривом Роге украинские военные расстреляли азербайджанца, пишут СМИ

Report: азербайджанца, жившего на Украине, расстреляли военные на въезде в Кривой Рог

© REUTERS / Maksim LevinСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Солдаты ВСУ
Читать ria.ru в
БАКУ, 1 мар – РИА Новости. Украинские военные расстреляли 35-летнего гражданина Украины азербайджанского происхождения, когда он проходил на автомобиле пост на въезде в Кривой Рог, сообщают азербайджанские СМИ.
"В украинском городе Кривой Рог застрелен азербайджанец. 35-летний Махмудов Эльдар Рамзан оглу был застрелен украинскими военными при прохождении поста на въезде в город", - сообщает информагентство Report.
Военные обстреляли его автомобиль, мужчина погиб. По данным издания, Махмудов был гражданином Украины.
"Застрелившие азербайджанца два украинских военных по санкции военной прокуратуры города были арестованы. Против них возбуждено уголовное дело", - сообщает азербайджанский сайт.
Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил о расстрелах людей на улицах в Киеве со стороны территориальной обороны. По его словам, убиты десятки граждан.
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 10:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД Израиля сообщил о гибели жителя страны на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаКривой РогАзербайджан
 
 
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