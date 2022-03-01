https://ria.ru/20220301/ukraina-1775818719.html

На Украине призвали международные финансовые организации обнулить ее долги

На Украине призвали международные финансовые организации обнулить ее долги - РИА Новости, 01.03.2022

На Украине призвали международные финансовые организации обнулить ее долги

Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан просит международные финансовые организации пересмотреть долговую политику и обнулить долги страны. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:51

2022-03-01T13:51

2022-03-01T13:51

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан просит международные финансовые организации пересмотреть долговую политику и обнулить долги страны."Масштаб разрушений на Украине... колоссальный! Ввиду этого от наших внешних кредиторов необходимо требовать списания долгов Украины. На сегодняшний день внешний долг составляет 1,6 триллиона гривен, или более 57 миллиардов долларов. Международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины!" - написал Пацкан на своей странице в Facebook.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, валерий пацкан