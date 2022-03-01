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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775818719.html
На Украине призвали международные финансовые организации обнулить ее долги
На Украине призвали международные финансовые организации обнулить ее долги - РИА Новости, 01.03.2022
На Украине призвали международные финансовые организации обнулить ее долги
Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан просит международные финансовые организации пересмотреть долговую политику и обнулить долги страны. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:51
2022-03-01T13:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
валерий пацкан
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан просит международные финансовые организации пересмотреть долговую политику и обнулить долги страны."Масштаб разрушений на Украине... колоссальный! Ввиду этого от наших внешних кредиторов необходимо требовать списания долгов Украины. На сегодняшний день внешний долг составляет 1,6 триллиона гривен, или более 57 миллиардов долларов. Международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины!" - написал Пацкан на своей странице в Facebook.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
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в мире, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, валерий пацкан
13:51 01.03.2022
 
На Украине призвали международные финансовые организации обнулить ее долги

Глава Счетной палаты Пацкан призвал международные организации обнулить долги Украины

© REUTERS / Gleb GaranichВоеннослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан просит международные финансовые организации пересмотреть долговую политику и обнулить долги страны.
"Масштаб разрушений на Украине... колоссальный! Ввиду этого от наших внешних кредиторов необходимо требовать списания долгов Украины. На сегодняшний день внешний долг составляет 1,6 триллиона гривен, или более 57 миллиардов долларов. Международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины!" - написал Пацкан на своей странице в Facebook.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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Геноцид, над которым смеется Европа
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонбассПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРВалерий Пацкан
 
 
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