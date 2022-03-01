https://ria.ru/20220301/ukraina-1775814255.html

Песков ответил на вопрос о выборах на Украине

Песков ответил на вопрос о выборах на Украине - РИА Новости, 01.03.2022

Песков ответил на вопрос о выборах на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос об электоральных перспективах на Украине заявил, что Кремль не может участвовать в таких выборах, это... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:42

2022-03-01T13:42

2022-03-01T13:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос об электоральных перспективах на Украине заявил, что Кремль не может участвовать в таких выборах, это другая страна.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент.

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии