https://ria.ru/20220301/ukraina-1775813944.html
В ООН призвали прекратить нападки на россиян за рубежом
В ООН призвали прекратить нападки на россиян за рубежом - РИА Новости, 01.03.2022
В ООН призвали прекратить нападки на россиян за рубежом
Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало прекратить нападки на проживающих за рубежом россиян из-за ситуации вокруг Украины. С таким... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:42
2022-03-01T13:42
2022-03-01T15:05
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
украина
в мире
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало прекратить нападки на проживающих за рубежом россиян из-за ситуации вокруг Украины. С таким заявлением выступила официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел."Последствиями любого конфликта является то, что некоторые люди начинают несправедливо резко осуждать и третировать людей, подвергать их дискриминации. И мы жестко выступаем против этого и призываем остановиться", — сказала она.Троссел также прокомментировала решения культурных учреждений и спортивных организаций отказаться от сотрудничества с деятелями искусства и спортсменами из России."С нашей точки зрения санкции не должны отражаться на отдельных правах человека. Так что, возможно, надо посмотреть на тех, кто пострадал", — сказала она в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию, что санкции, введенные западными странами, привели к массовым запретам на выступление российских артистов и спортсменов за рубежом.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775790990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
признание днр и лнр в россии, украина, в мире
13:42 01.03.2022 (обновлено: 15:05 01.03.2022)
В ООН призвали прекратить нападки на россиян за рубежом
УВКПЧ ООН призвал прекратить нападки на россиян за рубежом из-за ситуации на Украине
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало прекратить нападки на проживающих за рубежом россиян из-за ситуации вокруг Украины. С таким заявлением выступила официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.
"Последствиями любого конфликта является то, что некоторые люди начинают несправедливо резко осуждать и третировать людей, подвергать их дискриминации. И мы жестко выступаем против этого и призываем остановиться", — сказала она.
Троссел также прокомментировала решения культурных учреждений и спортивных организаций отказаться от сотрудничества с деятелями искусства и спортсменами из России.
"С нашей точки зрения санкции не должны отражаться на отдельных правах человека. Так что, возможно, надо посмотреть на тех, кто пострадал", — сказала она в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию, что санкции, введенные западными странами, привели к массовым запретам на выступление российских артистов и спортсменов за рубежом.
В последние недели ситуация в Донбассе
серьезно обострилась: Киев
сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР
и ЛНР
, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России
с просьбой признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин
подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины
. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.