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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775813724.html
Россия относится к украинцам с уважением, заявил Лавров
Россия относится к украинцам с уважением, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2022
Россия относится к украинцам с уважением, заявил Лавров
Россия с уважением относится к украинскому народу, не намерена ущемлять интересы граждан Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:42
2022-03-01T14:29
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия с уважением относится к украинскому народу, не намерена ущемлять интересы граждан Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, мы с неизменным уважением относимся к украинскому народу, его языку и традициям. Не намерены каким-либо образом ущемлять интересы граждан Украины, с которыми нас объединяют не только общая история, цивилизационное, духовное, культурное родство, но и просто кровные, семейные узы", - сказал Лавров, выступая в ходе Совета ООН по правам человека по видеосвязи.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
https://ria.ru/20220228/propaganda-1775544404.html
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сергей лавров, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:42 01.03.2022 (обновлено: 14:29 01.03.2022)
 
Россия относится к украинцам с уважением, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия не намерена ущемлять интересы украинских граждан

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия с уважением относится к украинскому народу, не намерена ущемлять интересы граждан Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, мы с неизменным уважением относимся к украинскому народу, его языку и традициям. Не намерены каким-либо образом ущемлять интересы граждан Украины, с которыми нас объединяют не только общая история, цивилизационное, духовное, культурное родство, но и просто кровные, семейные узы", - сказал Лавров, выступая в ходе Совета ООН по правам человека по видеосвязи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСергей ЛавровВ миреРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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