13:42 01.03.2022 (обновлено: 14:29 01.03.2022)
Россия относится к украинцам с уважением, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия не намерена ущемлять интересы украинских граждан
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия с уважением относится к украинскому народу, не намерена ущемлять интересы граждан Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, мы с неизменным уважением относимся к украинскому народу, его языку и традициям. Не намерены каким-либо образом ущемлять интересы граждан Украины, с которыми нас объединяют не только общая история, цивилизационное, духовное, культурное родство, но и просто кровные, семейные узы", - сказал Лавров, выступая в ходе Совета ООН по правам человека по видеосвязи.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.