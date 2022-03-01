https://ria.ru/20220301/ukraina-1775813724.html

Россия относится к украинцам с уважением, заявил Лавров

Россия относится к украинцам с уважением, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2022

Россия относится к украинцам с уважением, заявил Лавров

Россия с уважением относится к украинскому народу, не намерена ущемлять интересы граждан Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:42

2022-03-01T13:42

2022-03-01T14:29

обострение ситуации в днр и лнр

сергей лавров

в мире

россия

украина

ситуация в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия с уважением относится к украинскому народу, не намерена ущемлять интересы граждан Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, мы с неизменным уважением относимся к украинскому народу, его языку и традициям. Не намерены каким-либо образом ущемлять интересы граждан Украины, с которыми нас объединяют не только общая история, цивилизационное, духовное, культурное родство, но и просто кровные, семейные узы", - сказал Лавров, выступая в ходе Совета ООН по правам человека по видеосвязи.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.

https://ria.ru/20220228/propaganda-1775544404.html

https://ria.ru/20220224/posolstvo-1774839255.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей лавров, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)