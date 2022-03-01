https://ria.ru/20220301/ukraina-1775800511.html

Украина размещала ракеты у границы с Белоруссией, заявил Лукашенко

Украина размещала ракеты у границы с Белоруссией, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.03.2022

Украина размещала ракеты у границы с Белоруссией, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ранее на Украине на границе с Белоруссией были размещены ракетные вооружения, включая "Точку-У". РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:07

2022-03-01T13:07

2022-03-01T13:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

александр лукашенко

белоруссия

украина

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ранее на Украине на границе с Белоруссией были размещены ракетные вооружения, включая "Точку-У".Ранее Лукашенко заявил, что Запад втянул Украину в милитаризацию региона несбыточными обещаниями принятия страны в ЕС и НАТО.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/dnr-1775260040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр