https://ria.ru/20220301/ukraina-1775800511.html
Украина размещала ракеты у границы с Белоруссией, заявил Лукашенко
Украина размещала ракеты у границы с Белоруссией, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.03.2022
Украина размещала ракеты у границы с Белоруссией, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ранее на Украине на границе с Белоруссией были размещены ракетные вооружения, включая "Точку-У". РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:07
2022-03-01T13:07
2022-03-01T13:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
александр лукашенко
белоруссия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774804892_0:340:3035:2047_1920x0_80_0_0_698c32fcde294633062d91332c1b627e.jpg
МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ранее на Украине на границе с Белоруссией были размещены ракетные вооружения, включая "Точку-У".Ранее Лукашенко заявил, что Запад втянул Украину в милитаризацию региона несбыточными обещаниями принятия страны в ЕС и НАТО.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220226/dnr-1775260040.html
белоруссия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774804892_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_f07ca587eeccc61754c297291094825f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр
Материал дополняется
13:07 01.03.2022 (обновлено: 13:29 01.03.2022)
Украина размещала ракеты у границы с Белоруссией, заявил Лукашенко
Президент Лукашенко заявил, что раньше у границы с Белоруссией стояли украинские ракеты