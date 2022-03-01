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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775800511.html
Украина размещала ракеты у границы с Белоруссией, заявил Лукашенко
Украина размещала ракеты у границы с Белоруссией, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.03.2022
Украина размещала ракеты у границы с Белоруссией, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ранее на Украине на границе с Белоруссией были размещены ракетные вооружения, включая "Точку-У". РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:07
2022-03-01T13:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
александр лукашенко
белоруссия
украина
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ранее на Украине на границе с Белоруссией были размещены ракетные вооружения, включая "Точку-У".Ранее Лукашенко заявил, что Запад втянул Украину в милитаризацию региона несбыточными обещаниями принятия страны в ЕС и НАТО.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр
Материал дополняется
13:07 01.03.2022 (обновлено: 13:29 01.03.2022)
 
Украина размещала ракеты у границы с Белоруссией, заявил Лукашенко

Президент Лукашенко заявил, что раньше у границы с Белоруссией стояли украинские ракеты

© REUTERS / BelTAПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с военными
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с военными - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / BelTA
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с военными
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ранее на Украине на границе с Белоруссией были размещены ракетные вооружения, включая "Точку-У".
"К нашей границе, что никогда не было характерно для Украины, были подтянуты тяжелые вооружения, ракетные вооружения, в том числе "Точка-У", - приводит слова Лукашенко пресс-служба.
Ранее Лукашенко заявил, что Запад втянул Украину в милитаризацию региона несбыточными обещаниями принятия страны в ЕС и НАТО.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Остатки украинских ракет Точка-У на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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