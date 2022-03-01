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Лукашенко призвал Украину перестать слушать, что "подкидывают" Запад и США
Лукашенко призвал Украину перестать слушать, что "подкидывают" Запад и США - РИА Новости, 01.03.2022
Лукашенко призвал Украину перестать слушать, что "подкидывают" Запад и США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прекращение военных действий на Украине зависит от украинской стороны: она должна перестать слушать, что... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:05
2022-03-01T13:25
в мире
украина
сша
александр лукашенко
белоруссия
россия
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МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прекращение военных действий на Украине зависит от украинской стороны: она должна перестать слушать, что "подкидывает" Запад и США."Должен отметить высочайший профессионализм россиян и украинцев на этих переговорах (прошедших накануне в Белоруссии - ред.). Вот это вселяет определенную уверенность, что эти переговоры могут закончиться прекращением войны. Но, поверьте мне, все зависит от украинской стороны: если они не будут слушать то, что им подкидывают с Запада и американцы, война прекратится", - сказал Лукашенко во вторник на заседании совбеза страны. Фрагмент выступления опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".Накануне в Гомельской области состоялись переговоры делегаций РФ и Украины, стороны договорились продолжить переговоры через пару дней на белорусско-польской границе.
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"Есть варианты договориться" – Лукашенко о переговорах между Россией и Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в целом удовлетворен тем, как проходят российско-украинские переговоры, передает Sputnik Беларусь. Делегации России и Украины встретились накануне в Гомельской области. Стороны договорились продолжить общение через пару дней на белорусско-польской границе. "Если рассказать, как мы организовывали эти переговоры, это целый триллер", — сказал Лукашенко.
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в мире, украина, сша, александр лукашенко, белоруссия, россия
13:05 01.03.2022 (обновлено: 13:25 01.03.2022)
 
Лукашенко призвал Украину перестать слушать, что "подкидывают" Запад и США

Президент Белоруссии Лукашенко призвал Украину не слушать, что "подкидывают" Запад и США

Читать ria.ru в
МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прекращение военных действий на Украине зависит от украинской стороны: она должна перестать слушать, что "подкидывает" Запад и США.
"Должен отметить высочайший профессионализм россиян и украинцев на этих переговорах (прошедших накануне в Белоруссии - ред.). Вот это вселяет определенную уверенность, что эти переговоры могут закончиться прекращением войны. Но, поверьте мне, все зависит от украинской стороны: если они не будут слушать то, что им подкидывают с Запада и американцы, война прекратится", - сказал Лукашенко во вторник на заседании совбеза страны. Фрагмент выступления опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".
Накануне в Гомельской области состоялись переговоры делегаций РФ и Украины, стороны договорились продолжить переговоры через пару дней на белорусско-польской границе.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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В миреУкраинаСШААлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссия
 
 
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