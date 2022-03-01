https://ria.ru/20220301/ukraina-1775795745.html
Режим Зеленского становится все опаснее для соседей Украины, заявил Лавров
Режим Зеленского становится все опаснее для соседей Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2022
Режим Зеленского становится все опаснее для соседей Украины, заявил Лавров
Власти в Киеве затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:53
2022-03-01T12:53
2022-03-01T13:48
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
владимир зеленский
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Власти в Киеве затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сегодня опасности, которые режим Зеленского представляет для соседних стран и международной безопасности в целом, существенно возросли после того, как власти, обосновавшиеся в Киеве, затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия", - сказал он, выступая на конференции по разоружению.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сергей лавров, владимир зеленский, в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
12:53 01.03.2022 (обновлено: 13:48 01.03.2022)
Режим Зеленского становится все опаснее для соседей Украины, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: режим Зеленского для соседних с Украиной стран стал опаснее