https://ria.ru/20220301/ukraina-1775795745.html

Режим Зеленского становится все опаснее для соседей Украины, заявил Лавров

Режим Зеленского становится все опаснее для соседей Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2022

Режим Зеленского становится все опаснее для соседей Украины, заявил Лавров

Власти в Киеве затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:53

2022-03-01T12:53

2022-03-01T13:48

обострение ситуации в днр и лнр

сергей лавров

владимир зеленский

в мире

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Власти в Киеве затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сегодня опасности, которые режим Зеленского представляет для соседних стран и международной безопасности в целом, существенно возросли после того, как власти, обосновавшиеся в Киеве, затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия", - сказал он, выступая на конференции по разоружению.

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

сергей лавров, владимир зеленский, в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр