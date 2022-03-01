https://ria.ru/20220301/ukraina-1775793985.html

Лавров назвал ситуацию на Украине результатом попустительства Запада

Лавров назвал ситуацию на Украине результатом попустительства Запада - РИА Новости, 01.03.2022

Лавров назвал ситуацию на Украине результатом попустительства Запада

Ситуация на Украине - результат попустительства западных стран преступному режиму, который образовался после 2014 года, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:49

2022-03-01T12:49

2022-03-01T13:09

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

франция

польша

россия

германия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ситуация на Украине - результат попустительства западных стран преступному режиму, который образовался после 2014 года, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Самая горячая из них (проблема) – трагедия Украины – это результат попустительства западных покровителей преступному режиму, который там образовался после кровавого антиконституционного госпереворота в феврале 2014 года, осуществленного вопреки гарантиям Германии, Польши и Франции под соглашением об урегулировании внутриукраинского кризиса", - сказал министр на конференции по разоружению.

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775800511.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, франция, польша, россия, германия