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Лавров назвал ситуацию на Украине результатом попустительства Запада
Лавров назвал ситуацию на Украине результатом попустительства Запада - РИА Новости, 01.03.2022
Лавров назвал ситуацию на Украине результатом попустительства Запада
Ситуация на Украине - результат попустительства западных стран преступному режиму, который образовался после 2014 года, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:49
2022-03-01T13:09
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
франция
польша
россия
германия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ситуация на Украине - результат попустительства западных стран преступному режиму, который образовался после 2014 года, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Самая горячая из них (проблема) – трагедия Украины – это результат попустительства западных покровителей преступному режиму, который там образовался после кровавого антиконституционного госпереворота в феврале 2014 года, осуществленного вопреки гарантиям Германии, Польши и Франции под соглашением об урегулировании внутриукраинского кризиса", - сказал министр на конференции по разоружению.
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775800511.html
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в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, франция, польша, россия, германия
12:49 01.03.2022 (обновлено: 13:09 01.03.2022)
 
Лавров назвал ситуацию на Украине результатом попустительства Запада

Лавров: ситуация на Украине — результат попустительства западных стран преступному режиму

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ситуация на Украине - результат попустительства западных стран преступному режиму, который образовался после 2014 года, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Самая горячая из них (проблема) – трагедия Украины – это результат попустительства западных покровителей преступному режиму, который там образовался после кровавого антиконституционного госпереворота в феврале 2014 года, осуществленного вопреки гарантиям Германии, Польши и Франции под соглашением об урегулировании внутриукраинского кризиса", - сказал министр на конференции по разоружению.
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В миреСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаФранцияПольшаРоссияГермания
 
 
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