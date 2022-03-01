https://ria.ru/20220301/ukraina-1775785822.html

Лукашенко назвал конфликт на Украине следствием политики Запада

Лукашенко назвал конфликт на Украине следствием политики Запада - РИА Новости, 01.03.2022

Лукашенко назвал конфликт на Украине следствием политики Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине - прямое следствие безрассудной политики Запада, направленной на продавливание своих... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:22

2022-03-01T12:22

2022-03-01T12:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

белоруссия

александр лукашенко

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773650816_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_516b50c5b1fd12a7ea39846c74367731.jpg

МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине - прямое следствие безрассудной политики Запада, направленной на продавливание своих интересов в ущерб безопасности других."Нынешняя ситуация, как это ни прискорбно, стала прямым следствием безрассудной политики Запада, направленной на продавливание своих интересов в ущерб безопасности других", - сказал Лукашенко на заседании совбеза республики во вторник. Его слова приводит пресс-служба.Он также отметил, что " еще до начала боевых действий мы предлагали нашим украинским коллегам установить прямой контакт с российской стороной". "Мы были готовы оказать в этом необходимое содействие. Однако наше предложение было проигнорировано", - заметил Лукашенко.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/mid-1775187396.html

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина, ситуация в днр и лнр