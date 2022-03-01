https://ria.ru/20220301/ukraina-1775785822.html
Лукашенко назвал конфликт на Украине следствием политики Запада
Лукашенко назвал конфликт на Украине следствием политики Запада - РИА Новости, 01.03.2022
Лукашенко назвал конфликт на Украине следствием политики Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине - прямое следствие безрассудной политики Запада, направленной на продавливание своих... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:22
2022-03-01T12:22
2022-03-01T12:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
александр лукашенко
украина
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине - прямое следствие безрассудной политики Запада, направленной на продавливание своих интересов в ущерб безопасности других."Нынешняя ситуация, как это ни прискорбно, стала прямым следствием безрассудной политики Запада, направленной на продавливание своих интересов в ущерб безопасности других", - сказал Лукашенко на заседании совбеза республики во вторник. Его слова приводит пресс-служба.Он также отметил, что " еще до начала боевых действий мы предлагали нашим украинским коллегам установить прямой контакт с российской стороной". "Мы были готовы оказать в этом необходимое содействие. Однако наше предложение было проигнорировано", - заметил Лукашенко.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина, ситуация в днр и лнр
Лукашенко назвал конфликт на Украине следствием политики Запада
Президент Лукашенко назвал конфликт на Украине следствием безрассудной политики Запада