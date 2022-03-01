Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775776087.html
Украина временно отменила визы для иностранцев, едущих на боевые действия
Украина временно отменила визы для иностранцев, едущих на боевые действия - РИА Новости, 01.03.2022
Украина временно отменила визы для иностранцев, едущих на боевые действия
На Украине вступил в силу указ о временном безвизовом режиме для иностранцев, которые едут в страну для участия в боевых действиях, передает информагентство... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:55
2022-03-01T12:10
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775499222_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_0343bbdb7623b6d471a31d43b4dfcd25.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. На Украине вступил в силу указ о временном безвизовом режиме для иностранцев, которые едут в страну для участия в боевых действиях, передает информагентство УНИАН. Ранее сообщалось, что Украина создает иностранный легион для добровольцев-иностранцев.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775362453.html
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775499222_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_b762d0e225e9aa5080d9f6d908461a85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
11:55 01.03.2022 (обновлено: 12:10 01.03.2022)
 
Украина временно отменила визы для иностранцев, едущих на боевые действия

На Украине вступил в силу указ о временной отмене виз для иностранцев, едущих воевать

© REUTERS / Umit BektasУлица в центре Киева, Украина
Улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Улица в центре Киева, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. На Украине вступил в силу указ о временном безвизовом режиме для иностранцев, которые едут в страну для участия в боевых действиях, передает информагентство УНИАН. Ранее сообщалось, что Украина создает иностранный легион для добровольцев-иностранцев.
"Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении временного безвизового режима для иностранцев, которые едут на Украину (для участия в боевых действиях - ред.). Указ уже вступил в силу", - сообщается в Telegram-канале УНИАН.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 12:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кулеба призвал иностранцев помочь обороне Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала