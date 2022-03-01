https://ria.ru/20220301/ukraina-1775776087.html

Украина временно отменила визы для иностранцев, едущих на боевые действия

Украина временно отменила визы для иностранцев, едущих на боевые действия - РИА Новости, 01.03.2022

Украина временно отменила визы для иностранцев, едущих на боевые действия

На Украине вступил в силу указ о временном безвизовом режиме для иностранцев, которые едут в страну для участия в боевых действиях, передает информагентство... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:55

2022-03-01T11:55

2022-03-01T12:10

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. На Украине вступил в силу указ о временном безвизовом режиме для иностранцев, которые едут в страну для участия в боевых действиях, передает информагентство УНИАН. Ранее сообщалось, что Украина создает иностранный легион для добровольцев-иностранцев.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр