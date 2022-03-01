11:52 01.03.2022 (обновлено: 12:02 01.03.2022)
Лукашенко назвал украинизацию радикалами причиной конфликта на Украине
Лукашенко: украинизация страны радикальными элементами стала причиной конфликта на Украине
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники факельного шествия активистов праворадикальных организаций на Украине
Участники факельного шествия активистов праворадикальных организаций на Украине. Архивное фото
МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что причинами конфликта на Украине стала стремительная украинизация радикальными элементами на фоне уничтожения русской культуры.
"Стремительная украинизация страны радикальными элементами с использованием инструментария пропаганды нацистских идей на фоне уничтожения русской культуры, языка, исторической памяти, в том числе на территориях проживания этнических русских", - сказал президент на встрече с членами Совбеза Белоруссии, его слова приводит Sputnik Беларусь.
"Трагический результат всего этого мы видим сегодня в Украине. Хотело ли это видеть большинство украинского населения? Нет. Но майдан сделал свое дело", - констатировал президент.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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