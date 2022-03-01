https://ria.ru/20220301/ukraina-1775775003.html

Лукашенко назвал украинизацию радикалами причиной конфликта на Украине

Лукашенко назвал украинизацию радикалами причиной конфликта на Украине - РИА Новости, 01.03.2022

Лукашенко назвал украинизацию радикалами причиной конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что причинами конфликта на Украине стала стремительная украинизация радикальными элементами на фоне уничтожения РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:52

2022-03-01T11:52

2022-03-01T12:02

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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что причинами конфликта на Украине стала стремительная украинизация радикальными элементами на фоне уничтожения русской культуры."Стремительная украинизация страны радикальными элементами с использованием инструментария пропаганды нацистских идей на фоне уничтожения русской культуры, языка, исторической памяти, в том числе на территориях проживания этнических русских", - сказал президент на встрече с членами Совбеза Белоруссии, его слова приводит Sputnik Беларусь.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, александр лукашенко, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, россия