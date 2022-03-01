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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775775003.html
Лукашенко назвал украинизацию радикалами причиной конфликта на Украине
Лукашенко назвал украинизацию радикалами причиной конфликта на Украине - РИА Новости, 01.03.2022
Лукашенко назвал украинизацию радикалами причиной конфликта на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что причинами конфликта на Украине стала стремительная украинизация радикальными элементами на фоне уничтожения РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:52
2022-03-01T12:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
александр лукашенко
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
россия
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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что причинами конфликта на Украине стала стремительная украинизация радикальными элементами на фоне уничтожения русской культуры."Стремительная украинизация страны радикальными элементами с использованием инструментария пропаганды нацистских идей на фоне уничтожения русской культуры, языка, исторической памяти, в том числе на территориях проживания этнических русских", - сказал президент на встрече с членами Совбеза Белоруссии, его слова приводит Sputnik Беларусь.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
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в мире, украина, александр лукашенко, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, россия
11:52 01.03.2022 (обновлено: 12:02 01.03.2022)
 
Лукашенко назвал украинизацию радикалами причиной конфликта на Украине

Лукашенко: украинизация страны радикальными элементами стала причиной конфликта на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники факельного шествия активистов праворадикальных организаций на Украине
Участники факельного шествия активистов праворадикальных организаций на Украине - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Участники факельного шествия активистов праворадикальных организаций на Украине. Архивное фото
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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что причинами конфликта на Украине стала стремительная украинизация радикальными элементами на фоне уничтожения русской культуры.
"Стремительная украинизация страны радикальными элементами с использованием инструментария пропаганды нацистских идей на фоне уничтожения русской культуры, языка, исторической памяти, в том числе на территориях проживания этнических русских", - сказал президент на встрече с членами Совбеза Белоруссии, его слова приводит Sputnik Беларусь.
"Трагический результат всего этого мы видим сегодня в Украине. Хотело ли это видеть большинство украинского населения? Нет. Но майдан сделал свое дело", - констатировал президент.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаАлександр ЛукашенкоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассРоссия
 
 
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