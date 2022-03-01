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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775767233.html
Лукашенко заверил, что не планирует участвовать в операции на Украине
Лукашенко заверил, что не планирует участвовать в операции на Украине - РИА Новости, 01.03.2022
Лукашенко заверил, что не планирует участвовать в операции на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не планирует участвовать в российской спецоперации на Украине. По словам Лукашенко, белорусская армия РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:30
2022-03-01T11:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
александр лукашенко
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не планирует участвовать в российской спецоперации на Украине. По словам Лукашенко, белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает, и может это доказать кому угодно."Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос - о нашем участии в вооруженном конфликте. Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации в Украине. Нет такой необходимости. Мы прикрываем своими силами Государственную границу от Бреста до Мозыря для предотвращения проникновения в страну радикалов, оружия", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik."Мы никогда не собирались воевать с Украиной и никогда не думали, что нам будут угрожать. Мы никогда не дислоцировали там (на Украине - ред.) вооруженные силы", - подчеркнул Лукашенко. По его словам, "из-за усиления военной активности вооруженных сил Украины и возобновления боевых действий по линии соприкосновения сторон главы ДНР и ЛНР запросили военную помощь у Российской Федерации". "И России не оставили выбора", - сказал белорусский президент.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775764521.html
https://ria.ru/20220228/translyatsiya-1775627970.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
11:30 01.03.2022 (обновлено: 11:49 01.03.2022)
 
Лукашенко заверил, что не планирует участвовать в операции на Украине

Президент Лукашенко: Белоруссия не планирует участвовать в операции на Украине

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне "Осиповичский" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне Осиповичский во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне "Осиповичский" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не планирует участвовать в российской спецоперации на Украине. По словам Лукашенко, белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает, и может это доказать кому угодно.
"Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос - о нашем участии в вооруженном конфликте. Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации в Украине. Нет такой необходимости. Мы прикрываем своими силами Государственную границу от Бреста до Мозыря для предотвращения проникновения в страну радикалов, оружия", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с военными - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 11:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минск делает все для остановки кровопролития на Украине, заявил Лукашенко
"Мы никогда не собирались воевать с Украиной и никогда не думали, что нам будут угрожать. Мы никогда не дислоцировали там (на Украине - ред.) вооруженные силы", - подчеркнул Лукашенко. По его словам, "из-за усиления военной активности вооруженных сил Украины и возобновления боевых действий по линии соприкосновения сторон главы ДНР и ЛНР запросили военную помощь у Российской Федерации". "И России не оставили выбора", - сказал белорусский президент.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
LIVE: Российско-украинские мирные переговоры - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 20:15
Итоги переговоров России и Украины. Прямая трансляция
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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