https://ria.ru/20220301/ukraina-1775767233.html

Лукашенко заверил, что не планирует участвовать в операции на Украине

Лукашенко заверил, что не планирует участвовать в операции на Украине - РИА Новости, 01.03.2022

Лукашенко заверил, что не планирует участвовать в операции на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не планирует участвовать в российской спецоперации на Украине. По словам Лукашенко, белорусская армия РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:30

2022-03-01T11:30

2022-03-01T11:49

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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не планирует участвовать в российской спецоперации на Украине. По словам Лукашенко, белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает, и может это доказать кому угодно."Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос - о нашем участии в вооруженном конфликте. Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации в Украине. Нет такой необходимости. Мы прикрываем своими силами Государственную границу от Бреста до Мозыря для предотвращения проникновения в страну радикалов, оружия", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik."Мы никогда не собирались воевать с Украиной и никогда не думали, что нам будут угрожать. Мы никогда не дислоцировали там (на Украине - ред.) вооруженные силы", - подчеркнул Лукашенко. По его словам, "из-за усиления военной активности вооруженных сил Украины и возобновления боевых действий по линии соприкосновения сторон главы ДНР и ЛНР запросили военную помощь у Российской Федерации". "И России не оставили выбора", - сказал белорусский президент.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775764521.html

https://ria.ru/20220228/translyatsiya-1775627970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр