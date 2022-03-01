11:30 01.03.2022 (обновлено: 11:49 01.03.2022)
Лукашенко заверил, что не планирует участвовать в операции на Украине
Президент Лукашенко: Белоруссия не планирует участвовать в операции на Украине
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне "Осиповичский" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне "Осиповичский" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не планирует участвовать в российской спецоперации на Украине. По словам Лукашенко, белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает, и может это доказать кому угодно.
"Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос - о нашем участии в вооруженном конфликте. Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации в Украине. Нет такой необходимости. Мы прикрываем своими силами Государственную границу от Бреста до Мозыря для предотвращения проникновения в страну радикалов, оружия", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik.
"Мы никогда не собирались воевать с Украиной и никогда не думали, что нам будут угрожать. Мы никогда не дислоцировали там (на Украине - ред.) вооруженные силы", - подчеркнул Лукашенко. По его словам, "из-за усиления военной активности вооруженных сил Украины и возобновления боевых действий по линии соприкосновения сторон главы ДНР и ЛНР запросили военную помощь у Российской Федерации". "И России не оставили выбора", - сказал белорусский президент.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
28 февраля, 20:15Итоги переговоров России и Украины. Прямая трансляция