https://ria.ru/20220301/ukraina-1775764521.html

Минск делает все для остановки кровопролития на Украине, заявил Лукашенко

Минск делает все для остановки кровопролития на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.03.2022

Минск делает все для остановки кровопролития на Украине, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск делает все, чтобы помочь конфликтующим сторонам на Украине найти точки соприкосновения и остановить... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:22

2022-03-01T11:22

2022-03-01T11:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

ситуация в днр и лнр

россия

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МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск делает все, чтобы помочь конфликтующим сторонам на Украине найти точки соприкосновения и остановить кровопролитие.Глава государства подчеркнул, что Белоруссия "и сегодня делает все, что в ее силах, чтобы помочь конфликтующим сторонам найти точки соприкосновения в их позициях и остановить кровопролитие". "И мы, белорусы, как никто другой готовы разговаривать когда угодно, с кем угодно, создавать тонкую нить взаимного доверия ради одной цели - мира в регионе", - заявил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/translyatsiya-1775627970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина, ситуация в днр и лнр, россия