11:22 01.03.2022 (обновлено: 11:31 01.03.2022)
Минск делает все для остановки кровопролития на Украине, заявил Лукашенко
Президент Лукашенко: Минск делает все, чтобы помочь остановить кровопролитие на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с военными
МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск делает все, чтобы помочь конфликтующим сторонам на Украине найти точки соприкосновения и остановить кровопролитие.
"Я рад, что в ходе телефонных разговоров с Зеленским и Путиным удалось (это было непросто) организовать эти переговоры на территории Беларуси, лично гарантировав безопасность и обеспечение всем необходимым. Ждем результатов", - сказал Лукашенко на заседании совбеза страны во вторник. Его слова приводит пресс-служба.
Глава государства подчеркнул, что Белоруссия "и сегодня делает все, что в ее силах, чтобы помочь конфликтующим сторонам найти точки соприкосновения в их позициях и остановить кровопролитие". "И мы, белорусы, как никто другой готовы разговаривать когда угодно, с кем угодно, создавать тонкую нить взаимного доверия ради одной цели - мира в регионе", - заявил он.
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