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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775764521.html
Минск делает все для остановки кровопролития на Украине, заявил Лукашенко
Минск делает все для остановки кровопролития на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.03.2022
Минск делает все для остановки кровопролития на Украине, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск делает все, чтобы помочь конфликтующим сторонам на Украине найти точки соприкосновения и остановить... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:22
2022-03-01T11:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
александр лукашенко
украина
ситуация в днр и лнр
россия
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МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск делает все, чтобы помочь конфликтующим сторонам на Украине найти точки соприкосновения и остановить кровопролитие.Глава государства подчеркнул, что Белоруссия "и сегодня делает все, что в ее силах, чтобы помочь конфликтующим сторонам найти точки соприкосновения в их позициях и остановить кровопролитие". "И мы, белорусы, как никто другой готовы разговаривать когда угодно, с кем угодно, создавать тонкую нить взаимного доверия ради одной цели - мира в регионе", - заявил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина, ситуация в днр и лнр, россия
11:22 01.03.2022 (обновлено: 11:31 01.03.2022)
 
Минск делает все для остановки кровопролития на Украине, заявил Лукашенко

Президент Лукашенко: Минск делает все, чтобы помочь остановить кровопролитие на Украине

© REUTERS / BelTAПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с военными
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с военными - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / BelTA
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с военными
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МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск делает все, чтобы помочь конфликтующим сторонам на Украине найти точки соприкосновения и остановить кровопролитие.
"Я рад, что в ходе телефонных разговоров с Зеленским и Путиным удалось (это было непросто) организовать эти переговоры на территории Беларуси, лично гарантировав безопасность и обеспечение всем необходимым. Ждем результатов", - сказал Лукашенко на заседании совбеза страны во вторник. Его слова приводит пресс-служба.
Глава государства подчеркнул, что Белоруссия "и сегодня делает все, что в ее силах, чтобы помочь конфликтующим сторонам найти точки соприкосновения в их позициях и остановить кровопролитие". "И мы, белорусы, как никто другой готовы разговаривать когда угодно, с кем угодно, создавать тонкую нить взаимного доверия ради одной цели - мира в регионе", - заявил он.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
LIVE: Российско-украинские мирные переговоры - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 20:15
Итоги переговоров России и Украины. Прямая трансляция
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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