https://ria.ru/20220301/ukraina-1775763930.html

Верховный лидер Ирана назвал ситуацию на Украине результатом политики США

Верховный лидер Ирана назвал ситуацию на Украине результатом политики США - РИА Новости, 01.03.2022

Верховный лидер Ирана назвал ситуацию на Украине результатом политики США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что ситуация на Украине стала результатом действий и политики США. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:21

2022-03-01T11:21

2022-03-01T11:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

сша

россия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что ситуация на Украине стала результатом действий и политики США."По моему мнению, Украина тоже стала жертвой этой политики. Сегодня дела Украины тоже связаны с этой политикой США. США привели Украину к этой точке", - заявил Хаменеи во время обращения во вторник, отрывки которого публикует агентство Tasnim.По мнению верховного лидера Ирана, США также вмешались во внутренние дела Украины.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775726992.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, сша, россия