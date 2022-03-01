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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775763930.html
Верховный лидер Ирана назвал ситуацию на Украине результатом политики США
Верховный лидер Ирана назвал ситуацию на Украине результатом политики США - РИА Новости, 01.03.2022
Верховный лидер Ирана назвал ситуацию на Украине результатом политики США
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что ситуация на Украине стала результатом действий и политики США. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:21
2022-03-01T11:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
сша
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что ситуация на Украине стала результатом действий и политики США."По моему мнению, Украина тоже стала жертвой этой политики. Сегодня дела Украины тоже связаны с этой политикой США. США привели Украину к этой точке", - заявил Хаменеи во время обращения во вторник, отрывки которого публикует агентство Tasnim.По мнению верховного лидера Ирана, США также вмешались во внутренние дела Украины.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775726992.html
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сша
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, сша, россия
11:21 01.03.2022
 
Верховный лидер Ирана назвал ситуацию на Украине результатом политики США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал ситуацию на Украине результатом политики США

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что ситуация на Украине стала результатом действий и политики США.
"По моему мнению, Украина тоже стала жертвой этой политики. Сегодня дела Украины тоже связаны с этой политикой США. США привели Украину к этой точке", - заявил Хаменеи во время обращения во вторник, отрывки которого публикует агентство Tasnim.
По мнению верховного лидера Ирана, США также вмешались во внутренние дела Украины.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНРСШАРоссия
 
 
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