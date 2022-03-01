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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775759214.html
В Раде выступили за внеблоковый статус Украины
В Раде выступили за внеблоковый статус Украины - РИА Новости, 01.03.2022
В Раде выступили за внеблоковый статус Украины
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива заявил, что Украина должна оставаться внеблоковым государством или... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:08
2022-03-01T12:05
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
сша
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива заявил, что Украина должна оставаться внеблоковым государством или мостом между Западом и Востоком."Я, гражданин Украины, должен воевать за то, чтобы моя страна вступила в НАТО... Да, я не хочу в НАТО, я хочу оставаться в независимой стране, которая должна являться внеблоковым государством, а может быть мостом между Западом и Востоком. Но у Зеленского другая позиция. И даже не у Зеленского, а у его прямых кураторов, которые фактически спровоцировали сегодняшнее кровопролитие между нашими славянскими народами", - сказал Кива в видеообращении в своем Telegram-канале.Он добавил, что стремление марионеточных властей Украины, контролируемых США, вступить в НАТО в нарушение конституции привело к войне. "Наше стремление или стремление марионеточного правительства и марионеточной власти, которая находится под контролем США, вступить в НАТО в нарушение конституции, которая гласит о внеблоковом статусе Украины, именно вот эти действия сегодня и привели нашу страну к войне", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, сша, россия, вооруженные силы рф, нато, telegram (приложение)
11:08 01.03.2022 (обновлено: 12:05 01.03.2022)
 
В Раде выступили за внеблоковый статус Украины

Депутат Рады Кива: Украина должна оставаться внеблоковым государством

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива заявил, что Украина должна оставаться внеблоковым государством или мостом между Западом и Востоком.
"Я, гражданин Украины, должен воевать за то, чтобы моя страна вступила в НАТО... Да, я не хочу в НАТО, я хочу оставаться в независимой стране, которая должна являться внеблоковым государством, а может быть мостом между Западом и Востоком. Но у Зеленского другая позиция. И даже не у Зеленского, а у его прямых кураторов, которые фактически спровоцировали сегодняшнее кровопролитие между нашими славянскими народами", - сказал Кива в видеообращении в своем Telegram-канале.
Он добавил, что стремление марионеточных властей Украины, контролируемых США, вступить в НАТО в нарушение конституции привело к войне. "Наше стремление или стремление марионеточного правительства и марионеточной власти, которая находится под контролем США, вступить в НАТО в нарушение конституции, которая гласит о внеблоковом статусе Украины, именно вот эти действия сегодня и привели нашу страну к войне", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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