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В Раде выступили за внеблоковый статус Украины

В Раде выступили за внеблоковый статус Украины - РИА Новости, 01.03.2022

В Раде выступили за внеблоковый статус Украины

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива заявил, что Украина должна оставаться внеблоковым государством или... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:08

2022-03-01T11:08

2022-03-01T12:05

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива заявил, что Украина должна оставаться внеблоковым государством или мостом между Западом и Востоком."Я, гражданин Украины, должен воевать за то, чтобы моя страна вступила в НАТО... Да, я не хочу в НАТО, я хочу оставаться в независимой стране, которая должна являться внеблоковым государством, а может быть мостом между Западом и Востоком. Но у Зеленского другая позиция. И даже не у Зеленского, а у его прямых кураторов, которые фактически спровоцировали сегодняшнее кровопролитие между нашими славянскими народами", - сказал Кива в видеообращении в своем Telegram-канале.Он добавил, что стремление марионеточных властей Украины, контролируемых США, вступить в НАТО в нарушение конституции привело к войне. "Наше стремление или стремление марионеточного правительства и марионеточной власти, которая находится под контролем США, вступить в НАТО в нарушение конституции, которая гласит о внеблоковом статусе Украины, именно вот эти действия сегодня и привели нашу страну к войне", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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