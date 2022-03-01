https://ria.ru/20220301/ukraina-1775754112.html

Лукашенко выразил надежду, что конфликт на Украине не перерастет в мировой

Лукашенко выразил надежду, что конфликт на Украине не перерастет в мировой - РИА Новости, 01.03.2022

Лукашенко выразил надежду, что конфликт на Украине не перерастет в мировой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о конфликте на Украине, выразил надежду на то, чтобы он не перерос в планетарный, передает пресс-служба. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T10:54

2022-03-01T10:54

2022-03-01T11:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

белоруссия

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луганская народная республика

россия

александр лукашенко

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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о конфликте на Украине, выразил надежду на то, чтобы он не перерос в планетарный, передает пресс-служба.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html

белоруссия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр