https://ria.ru/20220301/ukraina-1775754112.html
Лукашенко выразил надежду, что конфликт на Украине не перерастет в мировой
Лукашенко выразил надежду, что конфликт на Украине не перерастет в мировой - РИА Новости, 01.03.2022
Лукашенко выразил надежду, что конфликт на Украине не перерастет в мировой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о конфликте на Украине, выразил надежду на то, чтобы он не перерос в планетарный, передает пресс-служба. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:54
2022-03-01T10:54
2022-03-01T11:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649867_0:0:3184:1790_1920x0_80_0_0_7b6953d3af7de691662c06f7e4a24b4d.jpg
МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о конфликте на Украине, выразил надежду на то, чтобы он не перерос в планетарный, передает пресс-служба.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html
белоруссия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649867_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_37cfc17ad4f0914f8897ff647f9e7dbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр
10:54 01.03.2022 (обновлено: 11:10 01.03.2022)
Лукашенко выразил надежду, что конфликт на Украине не перерастет в мировой
Президент Белоруссии Лукашенко: дай бог, чтобы конфликт на Украине не перерос в мировой