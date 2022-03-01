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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775751984.html
Националисты выдают украинскую бронетехнику за российскую, заявили в ДНР
Националисты выдают украинскую бронетехнику за российскую, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.03.2022
Националисты выдают украинскую бронетехнику за российскую, заявили в ДНР
Националисты нападают на украинскую военную технику и выдают ее за технику ВС РФ, чтобы получить вознаграждения, заявили в Народной милиция ДНР. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:44
2022-03-01T11:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Националисты нападают на украинскую военную технику и выдают ее за технику ВС РФ, чтобы получить вознаграждения, заявили в Народной милиция ДНР."После заявления ряда украинских олигархов о вознаграждении украинских националистов за уничтожение техники в размере от 500 до 1000$ за единицу, с целью наживи, боевики территориальной обороны начали совершать нападения на остатки боевой техники вооруженных формирований Украины, выдавая её за технику Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении в Telegram.В Народной милиции ДНР также заявили, что "продолжает поступать информация о бесчинствах националистических формирований, которые получив оружие по указу Зеленского, используют его против мирных жителей с целью грабежа".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
10:44 01.03.2022 (обновлено: 11:02 01.03.2022)
 
Националисты выдают украинскую бронетехнику за российскую, заявили в ДНР

Армия ДНР: националисты ради вознаграждения выдают украинскую бронетехнику за российскую

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Националисты нападают на украинскую военную технику и выдают ее за технику ВС РФ, чтобы получить вознаграждения, заявили в Народной милиция ДНР.
"После заявления ряда украинских олигархов о вознаграждении украинских националистов за уничтожение техники в размере от 500 до 1000$ за единицу, с целью наживи, боевики территориальной обороны начали совершать нападения на остатки боевой техники вооруженных формирований Украины, выдавая её за технику Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении в Telegram.
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В Народной милиции ДНР также заявили, что "продолжает поступать информация о бесчинствах националистических формирований, которые получив оружие по указу Зеленского, используют его против мирных жителей с целью грабежа".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
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