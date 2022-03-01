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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775750376.html
Украинские националисты захватили 20 автомобилей СММ ОБСЕ, заявили в ДНР
Украинские националисты захватили 20 автомобилей СММ ОБСЕ, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.03.2022
Украинские националисты захватили 20 автомобилей СММ ОБСЕ, заявили в ДНР
Украинские националистические формирования в Краматорске захватили около 20 автомобилей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, судьба сотрудников миссии... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:40
2022-03-01T10:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Украинские националистические формирования в Краматорске захватили около 20 автомобилей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, судьба сотрудников миссии неизвестна, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики."По оперативной информации, украинские националистические формирования, воспользовавшись слаживающейся обстановкой в Краматорске, захватили порядка двадцати автомобилей СММ ОБСЕ. Судьба сотрудников миссии остаётся неизвестной", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что указанные транспортные средства с маркировкой СММ ОБСЕ, "несомненно, будут использованы для проведения провокаций в отношении сотрудников ОБСЕ с последующим обвинением НМ ДНР".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220301/obse-1775745480.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, смм обсе, обсе, вооруженные силы рф
10:40 01.03.2022 (обновлено: 10:48 01.03.2022)
 
Украинские националисты захватили 20 автомобилей СММ ОБСЕ, заявили в ДНР

Народная милиция ДНР: украинские националисты захватили 20 автомобилей ОБСЕ в Краматорске

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидает территорию Донецкой народной республики
Автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидает территорию Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидает территорию Донецкой народной республики
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Украинские националистические формирования в Краматорске захватили около 20 автомобилей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, судьба сотрудников миссии неизвестна, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики.
"По оперативной информации, украинские националистические формирования, воспользовавшись слаживающейся обстановкой в Краматорске, захватили порядка двадцати автомобилей СММ ОБСЕ. Судьба сотрудников миссии остаётся неизвестной", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что указанные транспортные средства с маркировкой СММ ОБСЕ, "несомненно, будут использованы для проведения провокаций в отношении сотрудников ОБСЕ с последующим обвинением НМ ДНР".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидает территорию Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 10:18В мире
Члены миссии ОБСЕ покинули Луганск
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Дорога под Волновахой - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 10:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские националисты расстреляли мирных жителей Волновахи, заявили в ДНР
 
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