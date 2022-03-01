https://ria.ru/20220301/ukraina-1775750376.html
Украинские националисты захватили 20 автомобилей СММ ОБСЕ, заявили в ДНР
Украинские националисты захватили 20 автомобилей СММ ОБСЕ, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.03.2022
Украинские националисты захватили 20 автомобилей СММ ОБСЕ, заявили в ДНР
Украинские националистические формирования в Краматорске захватили около 20 автомобилей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, судьба сотрудников миссии... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:40
2022-03-01T10:40
2022-03-01T10:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775746963_0:194:3053:1911_1920x0_80_0_0_43f64ee699e221d518a795035a1bc024.jpg
ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Украинские националистические формирования в Краматорске захватили около 20 автомобилей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, судьба сотрудников миссии неизвестна, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики."По оперативной информации, украинские националистические формирования, воспользовавшись слаживающейся обстановкой в Краматорске, захватили порядка двадцати автомобилей СММ ОБСЕ. Судьба сотрудников миссии остаётся неизвестной", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что указанные транспортные средства с маркировкой СММ ОБСЕ, "несомненно, будут использованы для проведения провокаций в отношении сотрудников ОБСЕ с последующим обвинением НМ ДНР".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220301/obse-1775745480.html
https://ria.ru/20220301/volnovakha-1775746735.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775746963_49:0:2778:2047_1920x0_80_0_0_7b6223a075fa956511e6a8a62e3d802f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, смм обсе, обсе, вооруженные силы рф
10:40 01.03.2022 (обновлено: 10:48 01.03.2022)
Украинские националисты захватили 20 автомобилей СММ ОБСЕ, заявили в ДНР
Народная милиция ДНР: украинские националисты захватили 20 автомобилей ОБСЕ в Краматорске
ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости.
Украинские националистические формирования в Краматорске захватили около 20 автомобилей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, судьба сотрудников миссии неизвестна, сообщает
Народная милиция Донецкой народной республики.
"По оперативной информации, украинские националистические формирования, воспользовавшись слаживающейся обстановкой в Краматорске, захватили порядка двадцати автомобилей СММ ОБСЕ. Судьба сотрудников миссии остаётся неизвестной", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале
.
Отмечается, что указанные транспортные средства с маркировкой СММ ОБСЕ, "несомненно, будут использованы для проведения провокаций в отношении сотрудников ОБСЕ с последующим обвинением НМ ДНР".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.