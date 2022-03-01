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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775742832.html
МИД Израиля сообщил о гибели жителя страны на Украине
МИД Израиля сообщил о гибели жителя страны на Украине - РИА Новости, 01.03.2022
МИД Израиля сообщил о гибели жителя страны на Украине
Министерство иностранных дел Израиля подтвердило информацию о том, что гражданин Израиля Роман Бродцкий был убит на пути к границе Украины с Молдавией. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:04
2022-03-01T10:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
молдавия
украина
донбасс
нафтали беннет
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля подтвердило информацию о том, что гражданин Израиля Роман Бродцкий был убит на пути к границе Украины с Молдавией."Его автомобиль, находившийся в составе автоколонны, направлявшейся к границе с Молдавией, подвергся обстрелу, в результате которого он погиб. Директор департамента по делам израильтян за границей МИД находится на связи с женой погибшего, которая в настоящее время находится с детьми в Украине. Родители Романа, проживающие в Израиле, уже получили это трагическое известие", - говорится в сообщении ведомства.Премьер-министр Нафтали Беннет выразил соболезнования жене, детям и родным Романа и добавил, что Израиль продолжает "делать всё возможное, чтобы помочь израильтянам вернуться домой".Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html
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в мире, молдавия, украина, донбасс, нафтали беннет, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
10:04 01.03.2022
 
МИД Израиля сообщил о гибели жителя страны на Украине

МИД Израиля сообщил о гибели гражданина страны Романа Бродцкого на Украине

CC0 / Almog / Foreign affairs office buildingЗдание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
CC0 / Almog / Foreign affairs office building
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля подтвердило информацию о том, что гражданин Израиля Роман Бродцкий был убит на пути к границе Украины с Молдавией.
"Его автомобиль, находившийся в составе автоколонны, направлявшейся к границе с Молдавией, подвергся обстрелу, в результате которого он погиб. Директор департамента по делам израильтян за границей МИД находится на связи с женой погибшего, которая в настоящее время находится с детьми в Украине. Родители Романа, проживающие в Израиле, уже получили это трагическое известие", - говорится в сообщении ведомства.
Премьер-министр Нафтали Беннет выразил соболезнования жене, детям и родным Романа и добавил, что Израиль продолжает "делать всё возможное, чтобы помочь израильтянам вернуться домой".
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМолдавияУкраинаДонбассНафтали БеннетСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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