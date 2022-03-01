https://ria.ru/20220301/ukraina-1775742832.html

МИД Израиля сообщил о гибели жителя страны на Украине

МИД Израиля сообщил о гибели жителя страны на Украине - РИА Новости, 01.03.2022

МИД Израиля сообщил о гибели жителя страны на Украине

Министерство иностранных дел Израиля подтвердило информацию о том, что гражданин Израиля Роман Бродцкий был убит на пути к границе Украины с Молдавией. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T10:04

2022-03-01T10:04

2022-03-01T10:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

молдавия

украина

донбасс

нафтали беннет

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля подтвердило информацию о том, что гражданин Израиля Роман Бродцкий был убит на пути к границе Украины с Молдавией."Его автомобиль, находившийся в составе автоколонны, направлявшейся к границе с Молдавией, подвергся обстрелу, в результате которого он погиб. Директор департамента по делам израильтян за границей МИД находится на связи с женой погибшего, которая в настоящее время находится с детьми в Украине. Родители Романа, проживающие в Израиле, уже получили это трагическое известие", - говорится в сообщении ведомства.Премьер-министр Нафтали Беннет выразил соболезнования жене, детям и родным Романа и добавил, что Израиль продолжает "делать всё возможное, чтобы помочь израильтянам вернуться домой".Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

молдавия

украина

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, украина, донбасс, нафтали беннет, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии