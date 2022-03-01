https://ria.ru/20220301/ukraina-1775732257.html

Эксперт: не стоит ждать быстрого результата от переговоров Киева и Москвы

Эксперт: не стоит ждать быстрого результата от переговоров Киева и Москвы - РИА Новости, 01.03.2022

Эксперт: не стоит ждать быстрого результата от переговоров Киева и Москвы

Россия и Украина продолжат переговоры, но ждать от них быстрого результата в текущей ситуации практически невозможно, заявил РИА Новости заместитель директора... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T09:22

2022-03-01T09:22

2022-03-01T09:22

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

владимир мединский

владимир путин

россия

белоруссия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия и Украина продолжат переговоры, но ждать от них быстрого результата в текущей ситуации практически невозможно, заявил РИА Новости заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Шанс на то, что стороны смогут найти компромисс, в итоге есть, но он не очень большой, отметил Жарихин."Точка компромиссная - она плавающая - и зависит от того, какова будет ситуация с проведением этой операции. Чем успешнее она будет со стороны России, тем ближе эта компромиссная точка будет к позиции России. Поэтому со временем она может быть настолько к ней приблизится, что стороны найдут общий язык", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/peregovory-1775659367.html

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775657241.html

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белоруссия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир зеленский, владимир мединский, владимир путин, россия, белоруссия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии