Эксперт: не стоит ждать быстрого результата от переговоров Киева и Москвы
Эксперт Жарихин: не стоит ждать быстрого результата от переговоров России и Украины
Переговоры России и Украины в Гомельской области
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия и Украина продолжат переговоры, но ждать от них быстрого результата в текущей ситуации практически невозможно, заявил РИА Новости заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.
"Безусловно за одну встречу решить проблемы, которые накапливались в течение многих лет, невозможно. Но оптимистичным является то, что стороны не разругались и не разбежались, а договорились снова встретиться. Поэтому я думаю, что переговоры будут продолжены, но ждать от них быстрого результата в нынешней ситуации практически невозможно", - сказал Жарихин в беседе с агентством.
Шанс на то, что стороны смогут найти компромисс, в итоге есть, но он не очень большой, отметил Жарихин.
"Точка компромиссная - она плавающая - и зависит от того, какова будет ситуация с проведением этой операции. Чем успешнее она будет со стороны России, тем ближе эта компромиссная точка будет к позиции России. Поэтому со временем она может быть настолько к ней приблизится, что стороны найдут общий язык", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.