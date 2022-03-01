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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775732257.html
Эксперт: не стоит ждать быстрого результата от переговоров Киева и Москвы
Эксперт: не стоит ждать быстрого результата от переговоров Киева и Москвы - РИА Новости, 01.03.2022
Эксперт: не стоит ждать быстрого результата от переговоров Киева и Москвы
Россия и Украина продолжат переговоры, но ждать от них быстрого результата в текущей ситуации практически невозможно, заявил РИА Новости заместитель директора... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T09:22
2022-03-01T09:22
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
владимир мединский
владимир путин
россия
белоруссия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия и Украина продолжат переговоры, но ждать от них быстрого результата в текущей ситуации практически невозможно, заявил РИА Новости заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Шанс на то, что стороны смогут найти компромисс, в итоге есть, но он не очень большой, отметил Жарихин."Точка компромиссная - она плавающая - и зависит от того, какова будет ситуация с проведением этой операции. Чем успешнее она будет со стороны России, тем ближе эта компромиссная точка будет к позиции России. Поэтому со временем она может быть настолько к ней приблизится, что стороны найдут общий язык", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/peregovory-1775659367.html
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владимир зеленский, владимир мединский, владимир путин, россия, белоруссия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии
09:22 01.03.2022
 
Эксперт: не стоит ждать быстрого результата от переговоров Киева и Москвы

Эксперт Жарихин: не стоит ждать быстрого результата от переговоров России и Украины

© РИА Новости / Александр КряжевПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Переговоры России и Украины в Гомельской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия и Украина продолжат переговоры, но ждать от них быстрого результата в текущей ситуации практически невозможно, заявил РИА Новости заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.
"Безусловно за одну встречу решить проблемы, которые накапливались в течение многих лет, невозможно. Но оптимистичным является то, что стороны не разругались и не разбежались, а договорились снова встретиться. Поэтому я думаю, что переговоры будут продолжены, но ждать от них быстрого результата в нынешней ситуации практически невозможно", - сказал Жарихин в беседе с агентством.
Шанс на то, что стороны смогут найти компромисс, в итоге есть, но он не очень большой, отметил Жарихин.
"Точка компромиссная - она плавающая - и зависит от того, какова будет ситуация с проведением этой операции. Чем успешнее она будет со стороны России, тем ближе эта компромиссная точка будет к позиции России. Поэтому со временем она может быть настолько к ней приблизится, что стороны найдут общий язык", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 19:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийВладимир МединскийВладимир ПутинРоссияБелоруссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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