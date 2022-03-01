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Командир ополченцев прокомментировал новые поставки западного оружия Киеву
Командир ополченцев прокомментировал новые поставки западного оружия Киеву - РИА Новости, 01.03.2022
Командир ополченцев прокомментировал новые поставки западного оружия Киеву
Новые поставки западного оружия украинским военным и националистическим батальонам только продлят их агонию, заявил РИА Новости ветеран батальона "Восток",... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T09:12
2022-03-01T09:12
2022-03-01T09:12
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Новые поставки западного оружия украинским военным и националистическим батальонам только продлят их агонию, заявил РИА Новости ветеран батальона "Восток", общественный деятель Донецкой народной республики Александр Семенов."Чем больше наши войска будут захватывать вооружение и территорию, которая была под вооруженными силами Украины, тем больше в руки наших военных будет попадать вот этого западного вооружения, и мы будем видеть те реальные масштабы помощи, которые Запад оказывал и пичкал вооруженные силы Украины и саму Украины", - сказал Семенов.Он напомнил, что Запад и сейчас обещает новые поставки, при этом непонятно, как технически это возможно, если украинские военные аэропорты уничтожены."Это только продлит агонию и кровопролитие, но однозначно не спасет Украину", - считает он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, донецкая народная республика, батальон "восток"
Командир ополченцев прокомментировал новые поставки западного оружия Киеву
Ветеран батальона "Восток" Семенов: новые поставки оружия с Запада не спасут Украину