https://ria.ru/20220301/ukraina-1775730646.html

Командир ополченцев прокомментировал новые поставки западного оружия Киеву

Командир ополченцев прокомментировал новые поставки западного оружия Киеву - РИА Новости, 01.03.2022

Командир ополченцев прокомментировал новые поставки западного оружия Киеву

Новые поставки западного оружия украинским военным и националистическим батальонам только продлят их агонию, заявил РИА Новости ветеран батальона "Восток",... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T09:12

2022-03-01T09:12

2022-03-01T09:12

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Новые поставки западного оружия украинским военным и националистическим батальонам только продлят их агонию, заявил РИА Новости ветеран батальона "Восток", общественный деятель Донецкой народной республики Александр Семенов."Чем больше наши войска будут захватывать вооружение и территорию, которая была под вооруженными силами Украины, тем больше в руки наших военных будет попадать вот этого западного вооружения, и мы будем видеть те реальные масштабы помощи, которые Запад оказывал и пичкал вооруженные силы Украины и саму Украины", - сказал Семенов.Он напомнил, что Запад и сейчас обещает новые поставки, при этом непонятно, как технически это возможно, если украинские военные аэропорты уничтожены."Это только продлит агонию и кровопролитие, но однозначно не спасет Украину", - считает он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, донецкая народная республика, батальон "восток"