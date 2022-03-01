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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775730646.html
Командир ополченцев прокомментировал новые поставки западного оружия Киеву
Командир ополченцев прокомментировал новые поставки западного оружия Киеву - РИА Новости, 01.03.2022
Командир ополченцев прокомментировал новые поставки западного оружия Киеву
Новые поставки западного оружия украинским военным и националистическим батальонам только продлят их агонию, заявил РИА Новости ветеран батальона "Восток",... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T09:12
2022-03-01T09:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донбасс
донецкая народная республика
батальон "восток"
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Новые поставки западного оружия украинским военным и националистическим батальонам только продлят их агонию, заявил РИА Новости ветеран батальона "Восток", общественный деятель Донецкой народной республики Александр Семенов."Чем больше наши войска будут захватывать вооружение и территорию, которая была под вооруженными силами Украины, тем больше в руки наших военных будет попадать вот этого западного вооружения, и мы будем видеть те реальные масштабы помощи, которые Запад оказывал и пичкал вооруженные силы Украины и саму Украины", - сказал Семенов.Он напомнил, что Запад и сейчас обещает новые поставки, при этом непонятно, как технически это возможно, если украинские военные аэропорты уничтожены."Это только продлит агонию и кровопролитие, но однозначно не спасет Украину", - считает он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, донецкая народная республика, батальон "восток"
09:12 01.03.2022
 
Командир ополченцев прокомментировал новые поставки западного оружия Киеву

Ветеран батальона "Восток" Семенов: новые поставки оружия с Запада не спасут Украину

© REUTERS / Gleb GaranichВоеннослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Новые поставки западного оружия украинским военным и националистическим батальонам только продлят их агонию, заявил РИА Новости ветеран батальона "Восток", общественный деятель Донецкой народной республики Александр Семенов.
"Чем больше наши войска будут захватывать вооружение и территорию, которая была под вооруженными силами Украины, тем больше в руки наших военных будет попадать вот этого западного вооружения, и мы будем видеть те реальные масштабы помощи, которые Запад оказывал и пичкал вооруженные силы Украины и саму Украины", - сказал Семенов.
Он напомнил, что Запад и сейчас обещает новые поставки, при этом непонятно, как технически это возможно, если украинские военные аэропорты уничтожены.
"Это только продлит агонию и кровопролитие, но однозначно не спасет Украину", - считает он.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДонбассДонецкая Народная РеспубликаБатальон "Восток"
 
 
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