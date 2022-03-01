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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775729740.html
Кадыров сообщил о потерях среди чеченских военных на Украине
Кадыров сообщил о потерях среди чеченских военных на Украине - РИА Новости, 01.03.2022
Кадыров сообщил о потерях среди чеченских военных на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что среди уроженцев республики есть потери на Украине: двое погибли, ещё шестеро получили ранения разной степени. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T09:05
2022-03-01T09:15
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
рамзан кадыров
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что среди уроженцев республики есть потери на Украине: двое погибли, ещё шестеро получили ранения разной степени."И эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность двух стран. У них был приказ - минимизировать потери среди гражданского населения Украины, и они его выполнили", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775508285.html
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ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, рамзан кадыров
09:05 01.03.2022 (обновлено: 09:15 01.03.2022)
 
Кадыров сообщил о потерях среди чеченских военных на Украине

Кадыров заявил, что двое уроженцев Чечни погибли, шестеро ранены на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что среди уроженцев республики есть потери на Украине: двое погибли, ещё шестеро получили ранения разной степени.
"И эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность двух стран. У них был приказ - минимизировать потери среди гражданского населения Украины, и они его выполнили", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
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По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
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