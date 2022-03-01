https://ria.ru/20220301/ukraina-1775716931.html

Режиссер назвал события на Украине "логичным завершением Майдана"

Режиссер назвал события на Украине "логичным завершением Майдана" - РИА Новости, 01.03.2022

Режиссер назвал события на Украине "логичным завершением Майдана"

Российская военная спецоперация является логичным завершением событий на Майдане 2014 года, считает режиссер Игорь Лопатенок. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T04:49

2022-03-01T04:49

2022-03-01T04:49

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

голливуд

игорь лопатенок

украина

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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Российская военная спецоперация является логичным завершением событий на Майдане 2014 года, считает режиссер Игорь Лопатенок.Лопатенок родился в Днепропетровске, в 2008 уехал в США, в 2014 году он снял фильм "Бойня на Майдане".По его словам, нынешней напряженности между Россией и Украиной можно было бы избежать. Лопатенок считает, что западные СМИ формируют представление о пришедших к власти на Украине в 2014 году как о борцах за свободу."Однако на деле все совсем по-другому. Эти люди, свергнувшие правительство в результате переворота 2014 года, не являются борцами за свободу, но представляют опасность для многих жителей страны. Они являются инструментами гражданской войны на Востоке Украины и сделали все, чтобы обвинить Россию, потому что единственное, что могло их остановить, — это Россия", — сказал он."Это были военизированные формирования, переброшенные в Киев из западной части Украины, которые являются ультранационалистами и радикалами", - добавил он.Лопатенок согласился с оценками о том, что в Донбассе был устроен геноцид, а нацистские знаки там носят в открытую.Работающий в Голливуде режиссер заявил, что там Украину поддерживают, потому что страна "проводит масштабную операцию информационного воздействия". "Они, конечно, заступаются за Украину. Но когда они потом поймут, что происходит – все больше и больше моих друзей спрашивают меня о том, что на самом деле происходит в Украине – сейчас они в процессе понимания", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/peregovory-1775673735.html

https://ria.ru/20220301/dipuregulirovanie-1775704478.html

https://ria.ru/20220301/krizis-1775710569.html

донецкая народная республика

россия

голливуд

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, голливуд, игорь лопатенок, украина