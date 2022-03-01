Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220301/ugol-1775924331.html
Польский премьер добивается введения эмбарго на российский уголь
Польский премьер добивается введения эмбарго на российский уголь - РИА Новости, 01.03.2022
Польский премьер добивается введения эмбарго на российский уголь
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий просит Европейскую комиссию наложить эмбарго на поставки в ЕС угля из России. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T20:25
2022-03-01T20:41
польша
еврокомиссия
в мире
россия
варшава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765699020_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_c8d66a8865b116cb3c763c370711071a.jpg
ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий просит Европейскую комиссию наложить эмбарго на поставки в ЕС угля из России."Сегодня я разговаривал с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйнен о том, как сделаться независимыми, сделать Европу независимой от угля", - заявил Моравецкий журналистам во вторник в Варшаве."Я просил о том, чтобы не ввозили российский уголь, чтобы наложить эмбарго на российский уголь, а в перспективе очередных месяцев также не покупать угля, не покупать газ", - пояснил он.При этом Моравецкий заявил, что Польша готова немедленно перестать покупать российский уголь. "Даже завтра эмбарго на российский уголь. Мы к этому готовы. Нам нужно только согласие Европейского союза, чтобы наложить эмбарго на российский уголь", - сказал он.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775919736.html
https://ria.ru/20220301/bank-1775860874.html
польша
россия
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765699020_288:216:2731:2048_1920x0_80_0_0_010870da0985e697f49999df41e9e9c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, еврокомиссия, в мире, россия, варшава
20:25 01.03.2022 (обновлено: 20:41 01.03.2022)
 
Польский премьер добивается введения эмбарго на российский уголь

Премьер Моравецкий: Польша добивается от Еврокомиссии наложения эмбарго на российский уголь

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкШагающий экскаватор-драглайн во время добычи угля на "Виноградовском" разрезе в Кемеровской области
Шагающий экскаватор-драглайн во время добычи угля на Виноградовском разрезе в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
Шагающий экскаватор-драглайн во время добычи угля на "Виноградовском" разрезе в Кемеровской области
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий просит Европейскую комиссию наложить эмбарго на поставки в ЕС угля из России.
"Сегодня я разговаривал с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйнен о том, как сделаться независимыми, сделать Европу независимой от угля", - заявил Моравецкий журналистам во вторник в Варшаве.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 19:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Британия ввела санкции против РФПИ и его главы Дмитриева
"Я просил о том, чтобы не ввозили российский уголь, чтобы наложить эмбарго на российский уголь, а в перспективе очередных месяцев также не покупать угля, не покупать газ", - пояснил он.
При этом Моравецкий заявил, что Польша готова немедленно перестать покупать российский уголь. "Даже завтра эмбарго на российский уголь. Мы к этому готовы. Нам нужно только согласие Европейского союза, чтобы наложить эмбарго на российский уголь", - сказал он.
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.
Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.
Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.
Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 16:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Совет директоров ЕБРР проголосовал за санкции против России
Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
 
ПольшаЕврокомиссияВ миреРоссияВаршава
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала