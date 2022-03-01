https://ria.ru/20220301/ugol-1775924331.html

Польский премьер добивается введения эмбарго на российский уголь

Польский премьер добивается введения эмбарго на российский уголь - РИА Новости, 01.03.2022

Польский премьер добивается введения эмбарго на российский уголь

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий просит Европейскую комиссию наложить эмбарго на поставки в ЕС угля из России. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T20:25

2022-03-01T20:25

2022-03-01T20:41

польша

еврокомиссия

в мире

россия

варшава

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ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий просит Европейскую комиссию наложить эмбарго на поставки в ЕС угля из России."Сегодня я разговаривал с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйнен о том, как сделаться независимыми, сделать Европу независимой от угля", - заявил Моравецкий журналистам во вторник в Варшаве."Я просил о том, чтобы не ввозили российский уголь, чтобы наложить эмбарго на российский уголь, а в перспективе очередных месяцев также не покупать угля, не покупать газ", - пояснил он.При этом Моравецкий заявил, что Польша готова немедленно перестать покупать российский уголь. "Даже завтра эмбарго на российский уголь. Мы к этому готовы. Нам нужно только согласие Европейского союза, чтобы наложить эмбарго на российский уголь", - сказал он.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775919736.html

https://ria.ru/20220301/bank-1775860874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

польша, еврокомиссия, в мире, россия, варшава