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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/udar-1775912250.html
Секретарь СНБО Украины пригрозил превентивным ракетным ударом по Белоруссии
Секретарь СНБО Украины пригрозил превентивным ракетным ударом по Белоруссии - РИА Новости, 01.03.2022
Секретарь СНБО Украины пригрозил превентивным ракетным ударом по Белоруссии
ВСУ могут нанести превентивный удар по Белоруссии, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:14
2022-03-01T20:38
обострение ситуации в днр и лнр
совет национальной безопасности и обороны украины
в мире
украина
алексей данилов
белоруссия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. ВСУ могут нанести превентивный удар по Белоруссии, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Рада".Отвечая на эти обвинения, президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 февраля заявил, что республика не воюет против Украины и "никакие ракеты с нашей территории туда не летают", так как это "не нужно".Он подчеркнул, что Минск готов помогать и раненым российским солдатам, и простым украинцам.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что об оккупации Украины не идет речи.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220301/belorussiya-1775877966.html
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775754112.html
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совет национальной безопасности и обороны украины, в мире, украина, алексей данилов, белоруссия, ситуация в днр и лнр
19:14 01.03.2022 (обновлено: 20:38 01.03.2022)
 
Секретарь СНБО Украины пригрозил превентивным ракетным ударом по Белоруссии

Секретарь СНБО Украины Данилов пригрозил превентивным ракетным ударом по Белоруссии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. ВСУ могут нанести превентивный удар по Белоруссии, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Рада".

"При необходимости, если будет принято решение Верховного главнокомандующего это сделать, оно будет принято", — сказал Данилов, отвечая на вопрос, почему Украина не наносит превентивный удар по Белоруссии, откуда якобы "летели ракеты в направлении страны".

Отвечая на эти обвинения, президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 февраля заявил, что республика не воюет против Украины и "никакие ракеты с нашей территории туда не летают", так как это "не нужно".
Он подчеркнул, что Минск готов помогать и раненым российским солдатам, и простым украинцам.
Ирина Венедиктова - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что об оккупации Украины не идет речи.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
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