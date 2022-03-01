19:14 01.03.2022 (обновлено: 20:38 01.03.2022)
Секретарь СНБО Украины пригрозил превентивным ракетным ударом по Белоруссии
Секретарь СНБО Украины Данилов пригрозил превентивным ракетным ударом по Белоруссии
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. ВСУ могут нанести превентивный удар по Белоруссии, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Рада".
"При необходимости, если будет принято решение Верховного главнокомандующего это сделать, оно будет принято", — сказал Данилов, отвечая на вопрос, почему Украина не наносит превентивный удар по Белоруссии, откуда якобы "летели ракеты в направлении страны".
Отвечая на эти обвинения, президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 февраля заявил, что республика не воюет против Украины и "никакие ракеты с нашей территории туда не летают", так как это "не нужно".
Он подчеркнул, что Минск готов помогать и раненым российским солдатам, и простым украинцам.
Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что об оккупации Украины не идет речи.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.