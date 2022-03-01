https://ria.ru/20220301/udar-1775912250.html

Секретарь СНБО Украины пригрозил превентивным ракетным ударом по Белоруссии

Секретарь СНБО Украины пригрозил превентивным ракетным ударом по Белоруссии - РИА Новости, 01.03.2022

Секретарь СНБО Украины пригрозил превентивным ракетным ударом по Белоруссии

ВСУ могут нанести превентивный удар по Белоруссии, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T19:14

2022-03-01T19:14

2022-03-01T20:38

обострение ситуации в днр и лнр

совет национальной безопасности и обороны украины

в мире

украина

алексей данилов

белоруссия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. ВСУ могут нанести превентивный удар по Белоруссии, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Рада".Отвечая на эти обвинения, президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 февраля заявил, что республика не воюет против Украины и "никакие ракеты с нашей территории туда не летают", так как это "не нужно".Он подчеркнул, что Минск готов помогать и раненым российским солдатам, и простым украинцам.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что об оккупации Украины не идет речи.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220301/belorussiya-1775877966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет национальной безопасности и обороны украины, в мире, украина, алексей данилов, белоруссия, ситуация в днр и лнр