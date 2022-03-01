https://ria.ru/20220301/tsentry-1775901228.html

Центры занятости помогут устроиться на работу прибывшим из ДНР и ЛНР

Центры занятости помогут устроиться на работу прибывшим из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 01.03.2022

Центры занятости помогут устроиться на работу прибывшим из ДНР и ЛНР

Центры занятости всех российских регионов готовы оказать прибывшим из ДНР и ЛНР помощь в устройстве на работу, людям с гражданством РФ, статусом беженца и... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T18:28

2022-03-01T18:28

2022-03-01T19:08

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

общество

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Центры занятости всех российских регионов готовы оказать прибывшим из ДНР и ЛНР помощь в устройстве на работу, людям с гражданством РФ, статусом беженца и получившим временное убежище не понадобятся дополнительные документы, сообщается на сайте объясняем.рф."Центры занятости всех регионов Российской Федерации готовы оказать содействие в трудоустройстве гражданам, прибывшим с территории Донецкой и Луганской народных республик, сообщает Минтруд", - говорится в публикации на сайте.Уточняется, что прибывшим из Донбасса следует обратиться в ближайший центр занятости. Никаких дополнительных документов не потребуется прибывшим с территории ДНР и ЛНР, имеющим гражданство РФ, статус беженца или получившим временное убежище.Гражданам, которые не имеют гражданства РФ, статуса беженца и не получают временное убежище, для трудоустройства необходимо оформить патент, добавляется в сообщении.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, общество