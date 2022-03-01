https://ria.ru/20220301/tribunal-1775849062.html

В ОП заявили о создании общественного трибунала по украинским националистам

В ОП заявили о создании общественного трибунала по украинским националистам - РИА Новости, 01.03.2022

В ОП заявили о создании общественного трибунала по украинским националистам

Правозащитники и журналисты создают международный общественный трибунал по расследованию действий украинских националистов, заявил член Общественной палаты РФ... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:23

2022-03-01T15:23

2022-03-01T16:13

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Правозащитники и журналисты создают международный общественный трибунал по расследованию действий украинских националистов, заявил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев."На протяжении всех этих восьми лет, пока шла эта восьмилетняя война, а по нашей оценке на Украине на протяжении этих восьми лет шла гражданская война, Общественная палата вела мониторинг ситуации, протоколировала, фиксировала нарушения минского соглашения. украинские военные преступления, международного гуманитарного права, в том числе выезжая на территорию Донбасса, в том числе беседуя с людьми, которые были непосредственными жертвами: и правозащитники, и журналисты, и простые граждане Украины, фиксируя нарушения, которые украинские власти производили против них", - сказал Григорьев в ходе круглого стола "Военные преступления украинских националистов: почему 8 лет США и Европа покрывали карателей?"Он добавил, что однозначно зафиксировано массовое применение пыток со стороны украинских властей, вооруженных сил, службы безопасности Украины."Что касается именно неизбирательных обстрелов именно территории Донбасса, эту ситуацию вы знаете, количество людей убитых, женщины, дети. Кстати, эти обстрелы продолжаются и прямо сейчас, что согласно международному гуманитарному праву является военными преступлениями", - добавил он. По его словам, "киевский режим максимально далёк от демократического"."Репрессии против инакомыслящих, преследование журналистов, в том числе убийство журналистов, политические убийства, террор по отношению к инакомыслящим, наступление на свободу слова, на православную церковь, гонения на верующих. Весь набор нарушения прав человека демонстрировал киевский режим", - отметил Григорьев. Он подчеркнул, что в западных СМИ это, как правило, замалчивалось."Есть целый ряд правозащитников и журналистов из разных стран мира, которые работают вместе с нами, и сегодня, пользуясь случаем, я объявляю, что мы создаем международный общественный трибунал, где будем рассматривать эти факты и, естественно, кроме самих фактов, кроме людей, которые будем опрашивать, часть людей уже опрошена, бы будем рассматривать вопрос ответственности", - заявил член ОП.По его словам, все факты будут представлены на суд общественности, "чтобы в дальнейшем уже принимали решения правоохранительные органы тех стран, чьи граждане пострадали".

https://ria.ru/20220301/pozitsiya-1775846203.html

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

https://ria.ru/20220301/shoygu-1775790839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, россия, общественная палата рф, ситуация в днр и лнр