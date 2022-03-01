Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/tribunal-1775849062.html
В ОП заявили о создании общественного трибунала по украинским националистам
В ОП заявили о создании общественного трибунала по украинским националистам - РИА Новости, 01.03.2022
В ОП заявили о создании общественного трибунала по украинским националистам
Правозащитники и журналисты создают международный общественный трибунал по расследованию действий украинских националистов, заявил член Общественной палаты РФ... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:23
2022-03-01T16:13
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
россия
общественная палата рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149754/82/1497548285_0:264:2652:1756_1920x0_80_0_0_01c6556c908fdaa1d003ae9fe6dfaa9b.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Правозащитники и журналисты создают международный общественный трибунал по расследованию действий украинских националистов, заявил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев."На протяжении всех этих восьми лет, пока шла эта восьмилетняя война, а по нашей оценке на Украине на протяжении этих восьми лет шла гражданская война, Общественная палата вела мониторинг ситуации, протоколировала, фиксировала нарушения минского соглашения. украинские военные преступления, международного гуманитарного права, в том числе выезжая на территорию Донбасса, в том числе беседуя с людьми, которые были непосредственными жертвами: и правозащитники, и журналисты, и простые граждане Украины, фиксируя нарушения, которые украинские власти производили против них", - сказал Григорьев в ходе круглого стола "Военные преступления украинских националистов: почему 8 лет США и Европа покрывали карателей?"Он добавил, что однозначно зафиксировано массовое применение пыток со стороны украинских властей, вооруженных сил, службы безопасности Украины."Что касается именно неизбирательных обстрелов именно территории Донбасса, эту ситуацию вы знаете, количество людей убитых, женщины, дети. Кстати, эти обстрелы продолжаются и прямо сейчас, что согласно международному гуманитарному праву является военными преступлениями", - добавил он. По его словам, "киевский режим максимально далёк от демократического"."Репрессии против инакомыслящих, преследование журналистов, в том числе убийство журналистов, политические убийства, террор по отношению к инакомыслящим, наступление на свободу слова, на православную церковь, гонения на верующих. Весь набор нарушения прав человека демонстрировал киевский режим", - отметил Григорьев. Он подчеркнул, что в западных СМИ это, как правило, замалчивалось."Есть целый ряд правозащитников и журналистов из разных стран мира, которые работают вместе с нами, и сегодня, пользуясь случаем, я объявляю, что мы создаем международный общественный трибунал, где будем рассматривать эти факты и, естественно, кроме самих фактов, кроме людей, которые будем опрашивать, часть людей уже опрошена, бы будем рассматривать вопрос ответственности", - заявил член ОП.По его словам, все факты будут представлены на суд общественности, "чтобы в дальнейшем уже принимали решения правоохранительные органы тех стран, чьи граждане пострадали".
https://ria.ru/20220301/pozitsiya-1775846203.html
https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html
https://ria.ru/20220301/shoygu-1775790839.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149754/82/1497548285_0:15:2652:2004_1920x0_80_0_0_dd2d3ba5597215cc3a196737acfc789e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, россия, общественная палата рф, ситуация в днр и лнр
15:23 01.03.2022 (обновлено: 16:13 01.03.2022)
 
В ОП заявили о создании общественного трибунала по украинским националистам

Член ОП Григорьев заявил о создании общественного трибунала по украинским националистам

© РИА Новости / Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкУкраинские националисты прошли маршем по центру Львова. Архивное фото
Украинские националисты прошли маршем по центру Львова. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
Перейти в фотобанк
Украинские националисты прошли маршем по центру Львова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Правозащитники и журналисты создают международный общественный трибунал по расследованию действий украинских националистов, заявил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.
"На протяжении всех этих восьми лет, пока шла эта восьмилетняя война, а по нашей оценке на Украине на протяжении этих восьми лет шла гражданская война, Общественная палата вела мониторинг ситуации, протоколировала, фиксировала нарушения минского соглашения. украинские военные преступления, международного гуманитарного права, в том числе выезжая на территорию Донбасса, в том числе беседуя с людьми, которые были непосредственными жертвами: и правозащитники, и журналисты, и простые граждане Украины, фиксируя нарушения, которые украинские власти производили против них", - сказал Григорьев в ходе круглого стола "Военные преступления украинских националистов: почему 8 лет США и Европа покрывали карателей?"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 15:10
Песков: Путин может узнать позицию деятелей культуры по спецоперации из СМИ
Он добавил, что однозначно зафиксировано массовое применение пыток со стороны украинских властей, вооруженных сил, службы безопасности Украины.
"Что касается именно неизбирательных обстрелов именно территории Донбасса, эту ситуацию вы знаете, количество людей убитых, женщины, дети. Кстати, эти обстрелы продолжаются и прямо сейчас, что согласно международному гуманитарному праву является военными преступлениями", - добавил он. По его словам, "киевский режим максимально далёк от демократического".
"Репрессии против инакомыслящих, преследование журналистов, в том числе убийство журналистов, политические убийства, террор по отношению к инакомыслящим, наступление на свободу слова, на православную церковь, гонения на верующих. Весь набор нарушения прав человека демонстрировал киевский режим", - отметил Григорьев. Он подчеркнул, что в западных СМИ это, как правило, замалчивалось.
Люди стоят в очереди к банкомату во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 08:00
Полная и окончательная денацификация Украины: Россия вновь поможет Европе
"Есть целый ряд правозащитников и журналистов из разных стран мира, которые работают вместе с нами, и сегодня, пользуясь случаем, я объявляю, что мы создаем международный общественный трибунал, где будем рассматривать эти факты и, естественно, кроме самих фактов, кроме людей, которые будем опрашивать, часть людей уже опрошена, бы будем рассматривать вопрос ответственности", - заявил член ОП.
По его словам, все факты будут представлены на суд общественности, "чтобы в дальнейшем уже принимали решения правоохранительные органы тех стран, чьи граждане пострадали".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 12:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Шойгу назвал главную задачу спецоперации на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреРоссияОбщественная палата РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала