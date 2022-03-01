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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/terakt-1775879804.html
МВД предупредило о призывах в даркнете к терактам против России
МВД предупредило о призывах в даркнете к терактам против России - РИА Новости, 01.03.2022
МВД предупредило о призывах в даркнете к терактам против России
В теневом сегменте интернета выявлены объявления с "заказами" терактов против России, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:11
2022-03-01T17:16
обострение ситуации в днр и лнр
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
технологии
украина
безопасность
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В теневом сегменте интернета выявлены объявления с "заказами" терактов против России, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа."В ходе мониторинга Интернета сотрудники МВД России в теневом сегменте Сети на площадке "Гидра", а также в социальных сетях и мессенджерах выявили ряд объявлений с призывами к террористической деятельности", - говорится в сообщении.По данным правоохранителей, в размещенных материалах злоумышленники предлагали за деньги совершать теракты, в том числе против госвласти РФ и другие преступления. "По имеющейся информации, объявления о призывах к противоправным деяниям распространяются кол-центрами, расположенными на Украине. Полиция предполагает, что ранее данные центры могли заниматься телефонным мошенничеством в отношении российских граждан и другими криминальными деяниями", - добавили в МВД.Ведомство "призывает граждан не реагировать на провокационные предложения, распространяемые в сети Интернет". Полиция напомнила, что участие в террористической деятельности, хулиганство и другие противоправные деяния влекут за собой уголовную ответственность.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, технологии, украина, безопасность
17:11 01.03.2022 (обновлено: 17:16 01.03.2022)
 
МВД предупредило о призывах в даркнете к терактам против России

МВД призвало к бдительности из-за распространения призывов к терактам против России

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В теневом сегменте интернета выявлены объявления с "заказами" терактов против России, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
"В ходе мониторинга Интернета сотрудники МВД России в теневом сегменте Сети на площадке "Гидра", а также в социальных сетях и мессенджерах выявили ряд объявлений с призывами к террористической деятельности", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, в размещенных материалах злоумышленники предлагали за деньги совершать теракты, в том числе против госвласти РФ и другие преступления. "По имеющейся информации, объявления о призывах к противоправным деяниям распространяются кол-центрами, расположенными на Украине. Полиция предполагает, что ранее данные центры могли заниматься телефонным мошенничеством в отношении российских граждан и другими криминальными деяниями", - добавили в МВД.
Ведомство "призывает граждан не реагировать на провокационные предложения, распространяемые в сети Интернет". Полиция напомнила, что участие в террористической деятельности, хулиганство и другие противоправные деяния влекут за собой уголовную ответственность.
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