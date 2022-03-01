17:11 01.03.2022 (обновлено: 17:16 01.03.2022)
МВД предупредило о призывах в даркнете к терактам против России
МВД призвало к бдительности из-за распространения призывов к терактам против России
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В теневом сегменте интернета выявлены объявления с "заказами" терактов против России, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
"В ходе мониторинга Интернета сотрудники МВД России в теневом сегменте Сети на площадке "Гидра", а также в социальных сетях и мессенджерах выявили ряд объявлений с призывами к террористической деятельности", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, в размещенных материалах злоумышленники предлагали за деньги совершать теракты, в том числе против госвласти РФ и другие преступления. "По имеющейся информации, объявления о призывах к противоправным деяниям распространяются кол-центрами, расположенными на Украине. Полиция предполагает, что ранее данные центры могли заниматься телефонным мошенничеством в отношении российских граждан и другими криминальными деяниями", - добавили в МВД.
Ведомство "призывает граждан не реагировать на провокационные предложения, распространяемые в сети Интернет". Полиция напомнила, что участие в террористической деятельности, хулиганство и другие противоправные деяния влекут за собой уголовную ответственность.
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