https://ria.ru/20220301/terakt-1775879804.html

МВД предупредило о призывах в даркнете к терактам против России

МВД предупредило о призывах в даркнете к терактам против России - РИА Новости, 01.03.2022

МВД предупредило о призывах в даркнете к терактам против России

В теневом сегменте интернета выявлены объявления с "заказами" терактов против России, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:11

2022-03-01T17:11

2022-03-01T17:16

обострение ситуации в днр и лнр

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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технологии

украина

безопасность

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В теневом сегменте интернета выявлены объявления с "заказами" терактов против России, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа."В ходе мониторинга Интернета сотрудники МВД России в теневом сегменте Сети на площадке "Гидра", а также в социальных сетях и мессенджерах выявили ряд объявлений с призывами к террористической деятельности", - говорится в сообщении.По данным правоохранителей, в размещенных материалах злоумышленники предлагали за деньги совершать теракты, в том числе против госвласти РФ и другие преступления. "По имеющейся информации, объявления о призывах к противоправным деяниям распространяются кол-центрами, расположенными на Украине. Полиция предполагает, что ранее данные центры могли заниматься телефонным мошенничеством в отношении российских граждан и другими криминальными деяниями", - добавили в МВД.Ведомство "призывает граждан не реагировать на провокационные предложения, распространяемые в сети Интернет". Полиция напомнила, что участие в террористической деятельности, хулиганство и другие противоправные деяния влекут за собой уголовную ответственность.

https://ria.ru/20211015/moshenniki-1754548265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, технологии, украина, безопасность