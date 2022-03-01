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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/televyshka-1775905798.html
Украинские СМИ пишут о двух взрывах в районе киевской телевышки
Украинские СМИ пишут о двух взрывах в районе киевской телевышки - РИА Новости, 01.03.2022
Украинские СМИ пишут о двух взрывах в районе киевской телевышки
Украинские СМИ утверждают, что в районе киевской телевышки было два взрыва. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T18:45
2022-03-01T19:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
киев
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинские СМИ утверждают, что в районе киевской телевышки было два взрыва.Ранее украинские СМИ выложили кадры взрыва на телебашне в Киеве. Он утверждали, что в нее попал снаряд.Видео со вторым взрывом опубликовали украинское издание Страна.ua и агентство УНИАН в своих Telegram-каналах.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, киев
18:45 01.03.2022 (обновлено: 19:08 01.03.2022)
 
Украинские СМИ пишут о двух взрывах в районе киевской телевышки

Украинские Страна.ua и УНИАН утверждают, что в районе киевской телевышки было два взрыва

© REUTERS / Carlos BarriaОгонь от взрыва в районе телевышки в Киеве
Огонь от взрыва в районе телевышки в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинские СМИ утверждают, что в районе киевской телевышки было два взрыва.
Ранее украинские СМИ выложили кадры взрыва на телебашне в Киеве. Он утверждали, что в нее попал снаряд.
Видео со вторым взрывом опубликовали украинское издание Страна.ua и агентство УНИАН в своих Telegram-каналах.
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