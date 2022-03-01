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Украинские СМИ пишут о двух взрывах в районе киевской телевышки
Украинские СМИ пишут о двух взрывах в районе киевской телевышки - РИА Новости, 01.03.2022
Украинские СМИ пишут о двух взрывах в районе киевской телевышки
Украинские СМИ утверждают, что в районе киевской телевышки было два взрыва. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T18:45
2022-03-01T18:45
2022-03-01T19:08
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинские СМИ утверждают, что в районе киевской телевышки было два взрыва.Ранее украинские СМИ выложили кадры взрыва на телебашне в Киеве. Он утверждали, что в нее попал снаряд.Видео со вторым взрывом опубликовали украинское издание Страна.ua и агентство УНИАН в своих Telegram-каналах.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев
18:45 01.03.2022 (обновлено: 19:08 01.03.2022)
Украинские СМИ пишут о двух взрывах в районе киевской телевышки
Украинские Страна.ua и УНИАН утверждают, что в районе киевской телевышки было два взрыва