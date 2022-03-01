https://ria.ru/20220301/televyshka-1775905798.html

Украинские СМИ пишут о двух взрывах в районе киевской телевышки

Украинские СМИ пишут о двух взрывах в районе киевской телевышки - РИА Новости, 01.03.2022

Украинские СМИ пишут о двух взрывах в районе киевской телевышки

Украинские СМИ утверждают, что в районе киевской телевышки было два взрыва. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T18:45

2022-03-01T18:45

2022-03-01T19:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775901977_0:256:3070:1983_1920x0_80_0_0_003325d47a1ee0e2d8a9e419cbc18de2.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинские СМИ утверждают, что в районе киевской телевышки было два взрыва.Ранее украинские СМИ выложили кадры взрыва на телебашне в Киеве. Он утверждали, что в нее попал снаряд.Видео со вторым взрывом опубликовали украинское издание Страна.ua и агентство УНИАН в своих Telegram-каналах.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Покровская

Александра Покровская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, украина, киев