18:49 01.03.2022 (обновлено: 19:02 01.03.2022)
Рада заявила о проблемах с трансляцией после попадания снаряда в телебашню
Рада заявила о проблемах с телетрансляцией после попадания снаряда в телебашню в Киеве
Огонь от взрыва в районе телевышки в Киеве
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Проблемы с телетрансляцией украинских каналов отмечаются после взрыва на телебашне в Киеве, в ближайшее время будет включено резервное вещание, сообщили в Верховной раде Украины.
Ранее во вторник украинские СМИ опубликовали кадры взрыва на телебашне в Киеве, заявив, что в нее попал снаряд.
"Попадание в аппаратную вещателя на телебашне. Временно есть проблемы с трансляцией. Сейчас можно следить за радиостанциями. В ближайшее время будет включено резервное вещание", - говорится в сообщении Верховной рады в Telegram-канале.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.