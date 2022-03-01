https://ria.ru/20220301/telebashnya-1775906591.html

Рада заявила о проблемах с трансляцией после попадания снаряда в телебашню

Рада заявила о проблемах с трансляцией после попадания снаряда в телебашню - РИА Новости, 01.03.2022

Рада заявила о проблемах с трансляцией после попадания снаряда в телебашню

Проблемы с телетрансляцией украинских каналов отмечаются после взрыва на телебашне в Киеве, в ближайшее время будет включено резервное вещание, сообщили в... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T18:49

2022-03-01T18:49

2022-03-01T19:02

верховная рада украины

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

украина

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Проблемы с телетрансляцией украинских каналов отмечаются после взрыва на телебашне в Киеве, в ближайшее время будет включено резервное вещание, сообщили в Верховной раде Украины.Ранее во вторник украинские СМИ опубликовали кадры взрыва на телебашне в Киеве, заявив, что в нее попал снаряд."Попадание в аппаратную вещателя на телебашне. Временно есть проблемы с трансляцией. Сейчас можно следить за радиостанциями. В ближайшее время будет включено резервное вещание", - говорится в сообщении Верховной рады в Telegram-канале.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/bomby-1775810964.html

https://ria.ru/20220301/terrorizm-1775908858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

верховная рада украины, в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, украина, владимир путин, киев