https://ria.ru/20220301/tekhnika-1775718844.html

Исследование: средний чек на технику вырос за неделю на 80 процентов

Исследование: средний чек на технику вырос за неделю на 80 процентов - РИА Новости, 01.03.2022

Исследование: средний чек на технику вырос за неделю на 80 процентов

Средний чек россиян на технику и электронику на прошлой неделе составил 16 810 рублей — на 80% больше, чем неделей ранее; в феврале достиг 15 970 рублей — вырос РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T06:02

2022-03-01T06:02

2022-03-01T06:02

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Средний чек россиян на технику и электронику на прошлой неделе составил 16 810 рублей — на 80% больше, чем неделей ранее; в феврале достиг 15 970 рублей — вырос на 54% к февралю прошлого года, говорится в исследовании сервиса "Чек Индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Так, средний чек на электронику и бытовую технику за неделю с 21 по 27 февраля составил 16 810 рублей, что на 80% выше, чем неделей ранее. А объем продаж в денежном выражении за тот же период вырос на 44%. В целом же за февраль, по данным на 27 февраля, средний чек на технику вырос по сравнению с февралем 2021 года на 54% – до 15 970 рублей. Объем продаж за февраль вырос на 51%.Иным оказался расклад в онлайн-сегменте. Там средний чек за прошлую неделю вырос только на 17%, до 23 770 рублей, а объем продаж оказался выше на четверть (24%). При этом продажи в онлайне за неполный февраль выросли в три раза (на 194%) год к году, а средний чек оказался выше прошлогоднего на 68% — 19 950 рублей.Увеличение среднего чека эксперты "Чек Индекса" связывают с ростом объема покупок гаджетов среднего и высокого ценового сегментов и отмечают, что рост продаж оказался внушительным даже с учетом высокого уровня расходов прошлого года."При этом нужно учитывать высокую базу прошлого года, когда в феврале наблюдался высокий сезон продаж, связанный с ростом деловой активности после снятия основных ограничительных мер из-за пандемии", — отмечают эксперты "Чек Индекса".Еще одна тенденция февраля – россияне стали чаще платить наличными: год к году объем оплаты наличными в сегменте электроники и бытовой техники вырос на 9%. Самыми популярными товарами среди покупателей электроники были смартфоны, ноутбуки, мониторы.

https://ria.ru/20220227/dns-1775325397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, общество, цены, москва, россия