https://ria.ru/20220301/tekhnika-1775718844.html
Исследование: средний чек на технику вырос за неделю на 80 процентов
Исследование: средний чек на технику вырос за неделю на 80 процентов - РИА Новости, 01.03.2022
Исследование: средний чек на технику вырос за неделю на 80 процентов
Средний чек россиян на технику и электронику на прошлой неделе составил 16 810 рублей — на 80% больше, чем неделей ранее; в феврале достиг 15 970 рублей — вырос РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T06:02
2022-03-01T06:02
2022-03-01T06:02
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Средний чек россиян на технику и электронику на прошлой неделе составил 16 810 рублей — на 80% больше, чем неделей ранее; в феврале достиг 15 970 рублей — вырос на 54% к февралю прошлого года, говорится в исследовании сервиса "Чек Индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Так, средний чек на электронику и бытовую технику за неделю с 21 по 27 февраля составил 16 810 рублей, что на 80% выше, чем неделей ранее. А объем продаж в денежном выражении за тот же период вырос на 44%. В целом же за февраль, по данным на 27 февраля, средний чек на технику вырос по сравнению с февралем 2021 года на 54% – до 15 970 рублей. Объем продаж за февраль вырос на 51%.Иным оказался расклад в онлайн-сегменте. Там средний чек за прошлую неделю вырос только на 17%, до 23 770 рублей, а объем продаж оказался выше на четверть (24%). При этом продажи в онлайне за неполный февраль выросли в три раза (на 194%) год к году, а средний чек оказался выше прошлогоднего на 68% — 19 950 рублей.Увеличение среднего чека эксперты "Чек Индекса" связывают с ростом объема покупок гаджетов среднего и высокого ценового сегментов и отмечают, что рост продаж оказался внушительным даже с учетом высокого уровня расходов прошлого года."При этом нужно учитывать высокую базу прошлого года, когда в феврале наблюдался высокий сезон продаж, связанный с ростом деловой активности после снятия основных ограничительных мер из-за пандемии", — отмечают эксперты "Чек Индекса".Еще одна тенденция февраля – россияне стали чаще платить наличными: год к году объем оплаты наличными в сегменте электроники и бытовой техники вырос на 9%. Самыми популярными товарами среди покупателей электроники были смартфоны, ноутбуки, мониторы.
https://ria.ru/20220227/dns-1775325397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, общество, цены, москва, россия
Исследование: средний чек на технику вырос за неделю на 80 процентов
Исследование "Чек Индекс": средний чек на технику в России вырос за неделю на 80 процентов
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Средний чек россиян на технику и электронику на прошлой неделе составил 16 810 рублей — на 80% больше, чем неделей ранее; в феврале достиг 15 970 рублей — вырос на 54% к февралю прошлого года, говорится в исследовании сервиса "Чек Индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Так, средний чек на электронику и бытовую технику за неделю с 21 по 27 февраля составил 16 810 рублей, что на 80% выше, чем неделей ранее. А объем продаж в денежном выражении за тот же период вырос на 44%. В целом же за февраль, по данным на 27 февраля, средний чек на технику вырос по сравнению с февралем 2021 года на 54% – до 15 970 рублей. Объем продаж за февраль вырос на 51%.
Иным оказался расклад в онлайн-сегменте. Там средний чек за прошлую неделю вырос только на 17%, до 23 770 рублей, а объем продаж оказался выше на четверть (24%). При этом продажи в онлайне за неполный февраль выросли в три раза (на 194%) год к году, а средний чек оказался выше прошлогоднего на 68% — 19 950 рублей.
Увеличение среднего чека эксперты "Чек Индекса" связывают с ростом объема покупок гаджетов среднего и высокого ценового сегментов и отмечают, что рост продаж оказался внушительным даже с учетом высокого уровня расходов прошлого года.
"При этом нужно учитывать высокую базу прошлого года, когда в феврале наблюдался высокий сезон продаж, связанный с ростом деловой активности после снятия основных ограничительных мер из-за пандемии
", — отмечают эксперты "Чек Индекса".
Еще одна тенденция февраля – россияне стали чаще платить наличными: год к году объем оплаты наличными в сегменте электроники и бытовой техники вырос на 9%. Самыми популярными товарами среди покупателей электроники были смартфоны, ноутбуки, мониторы.