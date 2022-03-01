https://ria.ru/20220301/syre-1775811401.html

Россия должна еще дальше уйти от сырьевой зависимости, заявил Мишустин

Россия должна еще дальше уйти от сырьевой зависимости, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.03.2022

Россия должна еще дальше уйти от сырьевой зависимости, заявил Мишустин

Власти РФ должны сделать так, чтобы для малого бизнеса сохранилась возможность работать, нужно еще больше уйти от сырьевой зависимости, заявил премьер-министр... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:37

2022-03-01T13:37

2022-03-01T14:08

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Власти РФ должны сделать так, чтобы для малого бизнеса сохранилась возможность работать, нужно еще больше уйти от сырьевой зависимости, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Нам нужно создать предпринимателям максимально благоприятные условия, убрать лишние административные барьеры, чем мы занимаемся на протяжении последнего времени, и сформировать механизмы поддержки уже запущенных инвестиционных проектов. Эти вопросы планируем проработать совместно с бизнесом, максимально облегчить процедуры государственных закупок, сокращая избыточные требования", - сказал премьер в ходе совещания по экономике.Он также отметил, что России нужно еще больше уйти от сырьевой зависимости, импортозамещение должно стать основным направлением деятельности. "Бизнес, который занимается проектами в этой сфере, должен получить дополнительные меры поддержки. Надо максимально стимулировать изменения структур экономики, чтобы еще больше уйти от сырьевой зависимости, увеличивая долю технологичных производств", - заявил Мишустин.

https://ria.ru/20220215/resursy-1772918654.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, михаил мишустин