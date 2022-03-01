13:37 01.03.2022 (обновлено: 14:08 01.03.2022)
Россия должна еще дальше уйти от сырьевой зависимости, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: России нужно еще дальше уйти от сырьевой зависимости
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Власти РФ должны сделать так, чтобы для малого бизнеса сохранилась возможность работать, нужно еще больше уйти от сырьевой зависимости, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Нам нужно создать предпринимателям максимально благоприятные условия, убрать лишние административные барьеры, чем мы занимаемся на протяжении последнего времени, и сформировать механизмы поддержки уже запущенных инвестиционных проектов. Эти вопросы планируем проработать совместно с бизнесом, максимально облегчить процедуры государственных закупок, сокращая избыточные требования", - сказал премьер в ходе совещания по экономике.
Он также отметил, что России нужно еще больше уйти от сырьевой зависимости, импортозамещение должно стать основным направлением деятельности. "Бизнес, который занимается проектами в этой сфере, должен получить дополнительные меры поддержки. Надо максимально стимулировать изменения структур экономики, чтобы еще больше уйти от сырьевой зависимости, увеличивая долю технологичных производств", - заявил Мишустин.