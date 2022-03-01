Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220301/swift-1775843420.html
ЦБ заверил, что средства россиян в банках всегда будут доступны
ЦБ заверил, что средства россиян в банках всегда будут доступны - РИА Новости, 01.03.2022
ЦБ заверил, что средства россиян в банках всегда будут доступны
Средства россиян на их банковских счетах в сохранности и всегда будут доступны, заявили в Центробанке. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:00
2022-03-01T15:48
в мире
swift
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775366657_0:312:3072:2039_1920x0_80_0_0_ab8eda36b6b0a942a2ee92b4401eac62.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Средства россиян на их банковских счетах в сохранности и всегда будут доступны, заявили в Центробанке."Люди по всей стране получают очень много звонков или сообщений от мошенников. Очень важно не терять бдительности и не поддаваться запугиванию и панике. Сейчас самый распространенный прием мошенников — звонки с требованием срочно снять все деньги со счетов в банках, потому что они станут недоступны после отключения SWIFT", — отмечается в Telegram-канале регулятора.Банк России опроверг подобную возможность."Средства всех клиентов на счетах в российских банках сохранены и всегда будут доступны", — заявили там.В ЦБ напомнили, что SWIFT — это финансовый мессенджер, который используется при международных транзакциях. Отключение от него некоторых банков не повлияет не только на сохранность денег на счетах и вкладах, но и на транзакции внутри страны.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.После начала операции западные страны приняли очередной пакет антироссийских санкций. Большинство стран ЕС и НАТО закрыли небо для российских авиакомпаний, а также прекратили поставки гражданских самолетов и запчастей к ним. Помимо этого, было принято решение об отключении от SWIFT крупных российских банков. Также западные страны решили ограничить возможности ЦБ по поддержке курса рубля международными финансовыми операциями — как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, его транзакции будут заморожены.В ответ на такой риск в России уже создали свою систему передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии. Также финансовые власти страны уже приняли меры по стабилизации курса рубля.По данным Центробанка, к 18 февраля международные резервы России обновили исторический максимум, увеличившись до 643,2 миллиарда долларов. При этом к середине прошлого года долларовые активы снизилась до 16,4 процента, а доля в евро, юанях, фунтах стерлингов и прочих валютах — выросла.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775836817.html
https://ria.ru/20220227/modalnost-1775321324.html
https://ria.ru/20220227/aksakov-1775405107.html
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775851849.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775366657_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f9befb9f2bb6bdbfe0f54e5a91c6185c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, swift, центральный банк рф (цб рф)
15:00 01.03.2022 (обновлено: 15:48 01.03.2022)
 
ЦБ заверил, что средства россиян в банках всегда будут доступны

Центробанк заверил, что средства россиян в банках всегда будут доступны

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Здание Центрального банка РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Средства россиян на их банковских счетах в сохранности и всегда будут доступны, заявили в Центробанке.
"Люди по всей стране получают очень много звонков или сообщений от мошенников. Очень важно не терять бдительности и не поддаваться запугиванию и панике. Сейчас самый распространенный прием мошенников — звонки с требованием срочно снять все деньги со счетов в банках, потому что они станут недоступны после отключения SWIFT", — отмечается в Telegram-канале регулятора.
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 14:39
Европарламент призвал к введению новых антироссийских санкций
Банк России опроверг подобную возможность.
"Средства всех клиентов на счетах в российских банках сохранены и всегда будут доступны", — заявили там.
В ЦБ напомнили, что SWIFT — это финансовый мессенджер, который используется при международных транзакциях. Отключение от него некоторых банков не повлияет не только на сохранность денег на счетах и вкладах, но и на транзакции внутри страны.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 02:17
Белый дом: Запад прорабатывает "модальность" санкций против российского ЦБ
В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 17:48
В Госдуме сравнили возможные санкции Запада с воровством
После начала операции западные страны приняли очередной пакет антироссийских санкций. Большинство стран ЕС и НАТО закрыли небо для российских авиакомпаний, а также прекратили поставки гражданских самолетов и запчастей к ним. Помимо этого, было принято решение об отключении от SWIFT крупных российских банков. Также западные страны решили ограничить возможности ЦБ по поддержке курса рубля международными финансовыми операциями — как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, его транзакции будут заморожены.
В ответ на такой риск в России уже создали свою систему передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии. Также финансовые власти страны уже приняли меры по стабилизации курса рубля.
По данным Центробанка, к 18 февраля международные резервы России обновили исторический максимум, увеличившись до 643,2 миллиарда долларов. При этом к середине прошлого года долларовые активы снизилась до 16,4 процента, а доля в евро, юанях, фунтах стерлингов и прочих валютах — выросла.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 15:31
Санкции Запада пока не в состоянии остановить Россию, заявил эксперт
 
В миреSWIFTЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала