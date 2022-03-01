https://ria.ru/20220301/swift-1775843420.html

ЦБ заверил, что средства россиян в банках всегда будут доступны

ЦБ заверил, что средства россиян в банках всегда будут доступны - РИА Новости, 01.03.2022

ЦБ заверил, что средства россиян в банках всегда будут доступны

Средства россиян на их банковских счетах в сохранности и всегда будут доступны, заявили в Центробанке. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:00

2022-03-01T15:00

2022-03-01T15:48

в мире

swift

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Средства россиян на их банковских счетах в сохранности и всегда будут доступны, заявили в Центробанке."Люди по всей стране получают очень много звонков или сообщений от мошенников. Очень важно не терять бдительности и не поддаваться запугиванию и панике. Сейчас самый распространенный прием мошенников — звонки с требованием срочно снять все деньги со счетов в банках, потому что они станут недоступны после отключения SWIFT", — отмечается в Telegram-канале регулятора.Банк России опроверг подобную возможность."Средства всех клиентов на счетах в российских банках сохранены и всегда будут доступны", — заявили там.В ЦБ напомнили, что SWIFT — это финансовый мессенджер, который используется при международных транзакциях. Отключение от него некоторых банков не повлияет не только на сохранность денег на счетах и вкладах, но и на транзакции внутри страны.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.После начала операции западные страны приняли очередной пакет антироссийских санкций. Большинство стран ЕС и НАТО закрыли небо для российских авиакомпаний, а также прекратили поставки гражданских самолетов и запчастей к ним. Помимо этого, было принято решение об отключении от SWIFT крупных российских банков. Также западные страны решили ограничить возможности ЦБ по поддержке курса рубля международными финансовыми операциями — как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, его транзакции будут заморожены.В ответ на такой риск в России уже создали свою систему передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии. Также финансовые власти страны уже приняли меры по стабилизации курса рубля.По данным Центробанка, к 18 февраля международные резервы России обновили исторический максимум, увеличившись до 643,2 миллиарда долларов. При этом к середине прошлого года долларовые активы снизилась до 16,4 процента, а доля в евро, юанях, фунтах стерлингов и прочих валютах — выросла.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775836817.html

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https://ria.ru/20220227/aksakov-1775405107.html

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775851849.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, swift, центральный банк рф (цб рф)