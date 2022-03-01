https://ria.ru/20220301/swift-1775842384.html

В ЕС обсуждают отключение семи российских банков от SWIFT, сообщили СМИ

В ЕС обсуждают отключение семи российских банков от SWIFT, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.03.2022

В ЕС обсуждают отключение семи российских банков от SWIFT, сообщили СМИ

Евросоюз обсуждает отключение семи российских банков от системы SWIFT, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект предложения. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:55

2022-03-01T14:55

2022-03-01T15:35

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Евросоюз обсуждает отключение семи российских банков от системы SWIFT, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект предложения.В число банков, которые могут быть отключены от системы, входят ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Отмечается, что в список не вошли Сбербанк и Газпромбанк.По сообщению источников агентства, окончательный список банков на отключение от SWIFT должен быть согласован с "другими юрисдикциями", в том числе с США. Как отмечается в материале, список еще может быть изменен, пока продолжаются консультации.Ранее во вторник в заявлении на сайте компании система SWIFT объявила, что отключит попавшие под ограничения организации как только получит юридическое указание сделать это.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, ранее стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.

https://ria.ru/20220228/dollar-1775555784.html

https://ria.ru/20220227/swift-1775365162.html

https://ria.ru/20220301/moshenniki-1775842991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, газпромбанк, сбербанк россии, втб, промсвязьбанк, сша, совкомбанк, swift, антон силуанов, жозеп боррель, дмитрий песков, украина, центральный банк рф (цб рф)